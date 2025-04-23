Google’ın en büyük rakibi Chrome tarayıcısına talip oldu! Yapay zeka devi kolları sıvadı

Geçtiğimiz haftalarda ABD Mahkemesi, reklam teknolojileri aracılığıyla Google’ın tekel olduğunu kanıtladı ve teknoloji devine büyük bir ceza kesti. Ancak mahkemenin en büyük baskısı, şüphesiz Google’ın Chrome tarayıcısını satmasından daha acı verici olamazdı. Chrome’un tekelleşme sürecinde bir araç olarak kullanıldığını düşünen mahkeme, çareyi ilginç bir çözümde buldu.