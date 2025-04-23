Google’ın en büyük rakibi Chrome tarayıcısına talip oldu! Yapay zeka devi kolları sıvadı
ABD mahkemelerinin Google’ın tekelleşmesinin önüne geçmesi için Chrome’u satma baskısının ardından ilk talipler gün yüzüne çıktı. Son döneme damga vuran yapay zeka devi Google’ın popüler internet tarayıcısına talip oldu.
Dünyanın önde gelen şirketlerinden Google, gerek arama hizmetleri gerek diğer mecralarda çok sayıda önemli işler ortaya koyuyor. Akıllı telefon pazarı, yapay zeka geliştirme, arama motoru gibi alanlarda faaliyet gösteren teknoloji devi, ABD dahil dünyanın birçok yerinde çeşitli davalarla karşı karşıya.
Geçtiğimiz haftalarda ABD Mahkemesi, reklam teknolojileri aracılığıyla Google’ın tekel olduğunu kanıtladı ve teknoloji devine büyük bir ceza kesti. Ancak mahkemenin en büyük baskısı, şüphesiz Google’ın Chrome tarayıcısını satmasından daha acı verici olamazdı. Chrome’un tekelleşme sürecinde bir araç olarak kullanıldığını düşünen mahkeme, çareyi ilginç bir çözümde buldu.
ABD Mahkemesi daha adil bir ortam sağlamak için Google’a, sahip olduğu internet tarayıcısı Chrome’u satması konusunda baskı kurdu. Bu durum Google cephesine soğuk bir duş aldırırken, önümüzdeki birkaç ay içinde şirket Chrome tarayıcısını satabilir. Peki Chrome satılırsa kim alacak? İlk talip şimdiden ortaya çıktı.