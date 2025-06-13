Google’ın yapay zekası artık Türk mühendise emanet! Teknoloji devi duyurdu. CEO ile çalışacak
Yapay zeka çalışmalarında hız kesmeyen Google, AI ürünlerinin geliştirilmesine liderlik edecek yeni mühendisini seçti. ABD merkezli teknoloji devinin “Baş Yapay Zeka Mimarı” bir Türk olurken, vatandaşımız Google CEO’su Pichai’ye bağlı olarak işlerini yürütecek.
Dünyanın en büyük şirketlerinde zaman zaman Türk vatandaşların da çalıştığını görüyoruz. Volvo, Apple ve birçok markada vatandaşlarımız önemli pozisyonlarda görev alırken, teknoloji devi Google da geleceğini bir Türk vatandaşa emanet etti.
Google, son yıllarda yatırımlarını yapay zeka alanına yöneltti. Bu alanda hem işe alım yapan hem de milyarlarca dolar harcayan firma, geçtiğimiz hafta yapılan duyuru ile yeni YZ gelişmelerini de paylaştı.
Bu gelişmeler akabinde şirket içinde yeni görevlendirmeler de yapıldı. Yapay zeka alanındaki yatırımları hızlandırıp, ürünlerine daha hızlı entegre etmek isteyen Google yeni bir iş pozisyonu oluşturdu.