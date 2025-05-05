Google’ın yeni güncellemesi, Android telefonları bilgisayara dönüştürecek- Gizli özellik sızdırıldı
Android 16 testlerinde sona gelen Google’ın, kullanıcılara sunacağı müthiş bir yenilik daha ortaya çıktı. Bunca zaman gizlendi ve artık sır perdesi aralandı.
Google, mobil pazarda ses getirecek yeni işletim sistemi güncellemesinde sona yaklaştı. Haziran ayında düzenlenecek etkinlikle teknoloji devi, merakla beklenen Android 16 güncellemesini resmi olarak tanıtıp kullanıma sunacak.
Bilindiği üzere Google’ın Android için yaptığı her güncelleme, aynı zamanda Samsung, OPPO, Xiaomi, ve diğer modelleri de kapsıyor. Yani Android 16 güncellemesi ve getirdiği yenilikler sadece Pixel telefonlara özel değil. Diğer akıllı telefon markaları da kendi telefonlarına bu güncellemeyi revizelerle birlikte sunacak.
Android 16, saymakla bitmeyecek kadar çok özellik getirecek. Pil ve performans optimizasyonları dışında, yepyeni bir arayüz tasarımı olacak. Fakat Google’ın hiç bahsetmediği bir özellik daha var. Bu özellik ise telefonları bilgisayar dönüştürmeye imkan tanıyarak öğrenci ve diğer işlerle ilgilenenlere büyük kolaylık sağlayacak.