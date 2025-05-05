  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Google’ın yeni güncellemesi, Android telefonları bilgisayara dönüştürecek- Gizli özellik sızdırıldı

Google’ın yeni güncellemesi, Android telefonları bilgisayara dönüştürecek- Gizli özellik sızdırıldı

Android 16 testlerinde sona gelen Google’ın, kullanıcılara sunacağı müthiş bir yenilik daha ortaya çıktı. Bunca zaman gizlendi ve artık sır perdesi aralandı.

Google’ın yeni güncellemesi, Android telefonları bilgisayara dönüştürecek- Gizli özellik sızdırıldı - Sayfa 1

Google, mobil pazarda ses  getirecek yeni işletim sistemi güncellemesinde sona yaklaştı. Haziran ayında düzenlenecek etkinlikle teknoloji devi, merakla beklenen Android 16 güncellemesini resmi olarak tanıtıp kullanıma sunacak.

1 | 9
Google’ın yeni güncellemesi, Android telefonları bilgisayara dönüştürecek- Gizli özellik sızdırıldı - Sayfa 2

Bilindiği üzere Google’ın Android için yaptığı her güncelleme, aynı zamanda Samsung, OPPO, Xiaomi, ve diğer modelleri de kapsıyor. Yani Android 16 güncellemesi ve getirdiği yenilikler sadece Pixel telefonlara özel değil. Diğer akıllı telefon markaları da kendi telefonlarına bu güncellemeyi revizelerle birlikte sunacak.

2 | 9
Google’ın yeni güncellemesi, Android telefonları bilgisayara dönüştürecek- Gizli özellik sızdırıldı - Sayfa 3

Android 16, saymakla bitmeyecek kadar çok özellik getirecek. Pil ve performans optimizasyonları dışında, yepyeni bir arayüz tasarımı olacak. Fakat Google’ın hiç bahsetmediği bir özellik daha var. Bu özellik ise telefonları bilgisayar dönüştürmeye imkan tanıyarak öğrenci ve diğer işlerle ilgilenenlere büyük kolaylık sağlayacak.

3 | 9
Google’ın yeni güncellemesi, Android telefonları bilgisayara dönüştürecek- Gizli özellik sızdırıldı - Sayfa 4

Android Authority’nin haberine göre, teknoloji meraklısı Mishaal Rahman, Google’ın Android 16 için test ettiği yeni masaüstü uygulamasını ortaya çıkardı ve deneyimleme fırsatı yakaladı. Bu özelliği Pixel 8 Pro’da deneyen teknoloji meraklısı, merak edilen birçok detayı da gözler önüne serdi.

4 | 9