Google’ın yeni güncellemesi, Android telefonları bilgisayara dönüştürecek- Gizli özellik sızdırıldı

Bilindiği üzere Google’ın Android için yaptığı her güncelleme, aynı zamanda Samsung, OPPO, Xiaomi, ve diğer modelleri de kapsıyor. Yani Android 16 güncellemesi ve getirdiği yenilikler sadece Pixel telefonlara özel değil. Diğer akıllı telefon markaları da kendi telefonlarına bu güncellemeyi revizelerle birlikte sunacak.