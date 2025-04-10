Görsel diye virüs gönderiliyormuş! WhatsApp’tan milyonlarca kişiye kritik uyarı! Hemen güncelleyin
WhatsApp’ta milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerini tehlikeye atan yeni bir güvenlik sorunu tespit edildi. Meta, milyonlarca kullanıcıyı yeni güvenlik açığı konusunda uyardı, ne yapmaları gerektiğini söyledi.
Dünyanın bir numaralı mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların çok alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya.
Meta bünyesinde faaliyetlerini yürüten popüler mesajlaşma servisi, son dönemde dünya çapında milyonlarca kişiyi etkileyen bir güvenlik açığı duyurdu. Genelde WhatsApp için kolay kolay “virüs girdi” tarzında haberler görmeyiz. Ancak Meta’nın son açıklamasına göre durum oldukça ciddi.
Meta’nın yaptığı açıklamaya göre, söz konusu güvenlik açığının sadece Windows masaüstü sürümünü etkilediği belirtildi. Yani iyi haber şu ki mobil kullanıcılar bu açıktan etkilenmiyor.