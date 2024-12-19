Hava soğudukça renk değiştiriyor: Çinli teknoloji devinden devrim niteliğinde telefon!
Havaların ısınma ve soğumasına göre renk değiştiren Realme 14 Pro, mobil pazarda devrim yaratmaya hazırlanıyor. İşte Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisi!
Çinli teknoloji devleri imkansızları birer birer gerçekleştirmeye devam ediyor. Otomobil pazarında hızla yükselen Çinli firmalar, akıllı telefon sektöründe de dikkat çeken işler ortaya koyuyor.
Bu şirketlerden Realme, yeni amiral gemisi telefonuyla alışık olmadığımız yepyeni bir tasarım sergileyecek. Çinli firmanın yeni Realme 14 Pro modeli, hava sıcaklıklarına göre renk değiştirebilen arka kapak ile gelecek.
Bugüne kadar her amiral gemisi modeliyle göz kamaştırmayı başaran Realme, daha önceki modellerinde olduğu gibi yeni telefonlarında da yine ilklere imza atmaya hazırlanıyor.
Çinli firmanın yakın zamanda tanıtacağı Realme 14 Pro modeli, ortam sıcaklığına göre renk değiştirebilecek.
Gelişmiş termokromik pigmentler ile donatılan bu telefon, sıcaklık 16 derecenin altına düştüğünde arka kapak inci beyazdan canlı mavi renge geçiş yapacak. Ortam yeniden ısındığında ise bunun tam tersi oluyor.
Çinli firmanın resmi olarak aktardıklarına göre Realme 14 Pro’nun Pearl White (inci beyazı) renk değiştiren versiyonu, deniz kabukları ve çevresine göre renk değiştiren deniz altı canlılarından ilham alınarak tasarlandı.