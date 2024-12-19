Hava soğudukça renk değiştiriyor: Çinli teknoloji devinden devrim niteliğinde telefon!

Gelişmiş termokromik pigmentler ile donatılan bu telefon, sıcaklık 16 derecenin altına düştüğünde arka kapak inci beyazdan canlı mavi renge geçiş yapacak. Ortam yeniden ısındığında ise bunun tam tersi oluyor.

Çinli firmanın resmi olarak aktardıklarına göre Realme 14 Pro’nun Pearl White (inci beyazı) renk değiştiren versiyonu, deniz kabukları ve çevresine göre renk değiştiren deniz altı canlılarından ilham alınarak tasarlandı.