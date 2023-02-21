Hayat kurtaran mobil uygulamalar Acil durum anlarında sağlıklı iletişim kurmak en büyük gerekliliklerin başında geliyor. Başta doğal afetler olmak üzere, acil durumlara karşı özel olarak geliştirilen uygulamalar, kişilerin konum bilgisini paylaşarak yer tespiti yapılmasına ve ekiplerin zamanında müdahale etmesine imkan sağlıyor.

AFAD Acil Uygulama üzerinden acil çağrılar oluşturulabiliyor. Toplanma alanları, afet bölgesindeki vatandaşlara bilgi ulaştırılması, 112 Acil Servis ile mesajlaşma bağlantısı ve diğer ulaşımlar için kullanılabilen uygulama internet üzerinden acil durum çağrısı yapmaya imkan sağlıyor. 1 | 5

AKUT Güvendeyim Güvendeyim uygulaması, telefonunuzun ayarlar bölümünden belirlediğiniz en fazla 10 telefon numarasına mesaj gönderir. Uygulamanın ana ekranındaki Güvendeyim butonuna bastığınızda telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuz SMS sistemi üzerinden belirttiğiniz kişilere ulaştırır. 2 | 5

Acil Yardım Acil durumlarda başvurmak için kullanabileceğiniz ilk servislerden biri, Sağlık Bakanlığı'nın kullanıma sunduğu “112 Acil Yardım Butonu” adlı mobil uygulama. 112 Acil Yardım Butonu uygulamasıyla acil durumlarda konum bilgisi vererek yardım talep edebilir ve olaylara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayabilirsiniz. 3 | 5