Hayır Apple İlk Sırada Değil! İşte Dünyanın En İyi Kameraya Sahip 10 Telefonu
Bu cihazlar, piyasadaki en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar olarak kayıtlara geçti. İşte profesyonel lensleri aratmayan telefonlar!
Akıllı telefon alırken dikkat edilen özelliklerden biri sahip olduğu kameralar. Her kullanıcı için olmasa da genelde akıllı telefona ilgili duyanlar, iyi kameraya sahip, sosyal medya için müthiş fotoğraf ve video çeken telefonları tercih ediyor.
Bu alanda en iyi marka Apple gibi lanse edilse de, ünlü DxOMark sonuçları bu efsaneyi bir kez daha çürüttü.
İŞTE EN İYİ KAMERAYA SAHİP AKILLI TELEFONLARIN LİSTESİ
Akıllı telefon ve profesyonel kameraların incelemelerini yapan dünyaca ünlü DxOMark platformu, mobil cihazlara yönelik güncel verileri paylaştı. Buna göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şöyle listelendi:
2019’da ABD tarafından ambargo uygulanan Huawei, DxOMark’ın kamera sıralamasında ilk sırada yer aldı. Çinli devin Huawei Pura 70 Ultra modeli resim, zoom ve video gibi kriterlerde ortalama 163 puan almayı başardı. Bu modeli 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL takip etti.