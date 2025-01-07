Hem evi süpürüyor hem sandviç getiriyor: Bu yeni robot süpürge imkansızları başarıyor

Robot süpürgenin kendisi, SwitchBot K10+ Pro gibi küçük bir 'mini' bot (Ağustos 2024'te piyasaya sürülmüş ve TechRadar tarafından en iyi küçük robot süpürge olarak değerlendirilmiş) olup, navigasyon için LiDAR kullanıyor ve Alexa, Google Asistan ve Siri ile uyumlu. Bu robotun altına daha büyük tekerleklere sahip 'FusionPlatform' takılıyor ve üzerine çeşitli uyumlu SwitchBot cihazları monte edilebiliyor. Bu sayede robot, temelde bu cihazları etrafta taşımak için bir taşıyıcı görevini de üstleniyor.