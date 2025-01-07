Hem evi süpürüyor hem sandviç getiriyor: Bu yeni robot süpürge imkansızları başarıyor
CES 2025 Teknoloji Fuarı yepyeni teknolojilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kısa süre önce tanıtılan robot süpürge, asıl yapması gereken işlere ek olarak tüketicinin diğer işlerini de kolaylaştırıyor.
Robot süpürgeler, son yılların en popüler ev aletlerinden biri. Hiçbir zahmete gerek kalmadan evi tertemiz yapan bu teknolojiler, yaşam alanında müthiş işler ortaya koyuyor.
Peki hem evi temizleyip hem de sandviç servis eden bir robot var desek… CES 2025 Fuarı’nda tanıtılan SwitchBot K20+ Pro, tam da bu iş için geliştirilmiş.
Zeminleri süpüren, havayı temizleyen ve evde devriye atan SwitchBot K20+ Pro, aynı zamanda sandviç getirebilme özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Robot süpürgenin kendisi, SwitchBot K10+ Pro gibi küçük bir 'mini' bot (Ağustos 2024'te piyasaya sürülmüş ve TechRadar tarafından en iyi küçük robot süpürge olarak değerlendirilmiş) olup, navigasyon için LiDAR kullanıyor ve Alexa, Google Asistan ve Siri ile uyumlu. Bu robotun altına daha büyük tekerleklere sahip 'FusionPlatform' takılıyor ve üzerine çeşitli uyumlu SwitchBot cihazları monte edilebiliyor. Bu sayede robot, temelde bu cihazları etrafta taşımak için bir taşıyıcı görevini de üstleniyor.