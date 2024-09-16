Hem portatif hem kullanışlı: Son zamanların trendi en iyi 24 katlanabilir telefon

Telefon dünyasında yenilikler peş peşe gelirken, yapay zekadan görsel özelliklere pek çok farklı özellik rekabeti arttırıyor. Piyasada karşılaştırılacak çok sayıda telefon var. Ancak her birini kapsamlı bir şekilde test eden teknoloji tutkunları da bulunuyor. Özellikle telefon pazarında katlanabilir özellikli telefonlar da rağbet görüyor. İlk çıkış tarihinden bu yana teknoloji dünyasının da yakından izlediği katlanabilir telefonlar, kullanıcılarına pek çok kullanım kolaylığı da sağlıyor.