Hem portatif hem kullanışlı: Son zamanların trendi en iyi 24 katlanabilir telefon
Telefon piyasasında yaşanan değişiklikler rekabeti de arttırıyor. Pek çok yeni seçenek devreye girerken kullanıcıları hala en çok sevdiği cihazlar katlanabilir telefonlar oldu. Yapay zeka, görüntü kalitesi derken piyasada katlanabilir olanlar hala tacı giyemese de kapsamlı özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte performansı, tasarımı ve özellikleriyle en iyi 24 katlanabilir telefon markası
Telefon dünyasında yenilikler peş peşe gelirken, yapay zekadan görsel özelliklere pek çok farklı özellik rekabeti arttırıyor. Piyasada karşılaştırılacak çok sayıda telefon var. Ancak her birini kapsamlı bir şekilde test eden teknoloji tutkunları da bulunuyor. Özellikle telefon pazarında katlanabilir özellikli telefonlar da rağbet görüyor. İlk çıkış tarihinden bu yana teknoloji dünyasının da yakından izlediği katlanabilir telefonlar, kullanıcılarına pek çok kullanım kolaylığı da sağlıyor.
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Telefon pazarında katlanabilir telefon teknolojisi aslında yeni değil. Ekranların katlanabilirliği ilk kez 2013 yılında ortaya çıktı. Samsung tarafından satın alınan esnek OLED ekran teknolojisi patenti, şu an piyasada bulunan çoğu katlanabilir telefon için bir çıkış noktası oldu.
İlk örnek ise 2011 yılında Kyocera’nın çıkardığı hem dokunmatik ekran hem de katlanabilir özellikli telefonlar oldu. Bir süre bu alanda geliştirmeler devam etti. Samsung, ilk kritik başarıyı Galaxy Fold serisiyle yakaladı. Bu seri ise 2019 yılında resmi olarak piyasaya sürüldü.
Pek çok marka bu özelliğe kayıtsız kalmadı. Çok kısa bir sürede yaygınlaşan bu özellik çoğu telefon markasının markajına girdi ve tüketiciye sunduğu serilerden biri haline geldi. Modeller çeşitlendi, LG, Oppo, Samsung, Motorola ve TCL gibi piyasanın hakimi olan markaların da seçenekleri arasında yer buldu.