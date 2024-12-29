Herkes onu bekliyor! Açık ara zirveye yerleşti: İşte 2025'in en çok beklenen oyunları...
2025 yılı, oyun dünyasında heyecanla beklenen yapımların yılından biri olacak. ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırmada, 2025’in en çok beklenen oyunları belli oldu.
2025 yılının en yüksek metascore puanına sahip olması beklenen oyunları belirlendi. Araştırmaya göre, bir oyun, 123 bini aşkın aylık arama hacmiyle zirveye yerleşerek 2025 yılının en çok beklenen yapımı oldu.
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Zirvedeki bu oyun, 48 eyalette en popüler yapım olarak dikkatleri üzerine çekti.
İşte oyuncuların heyecanla beklediği, yılın en çok konuşulan 10 oyunu...
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