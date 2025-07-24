Hızla dünyaya yaklaşıyor, Galata Kulesi'yle aynı boyda! Zaman daralıyor
Bilim insanları, Dünya’nın yakınından geçecek dev boyutta asteroid için açıklamalarda bulundu. "2025 OW" adı verilen ve yaklaşık Galata Kulesi ile aynı boyutta olan bu göktaşı, hızla yaklaşıyor.
NASA, son yıllarda asteroid konusunda oldukça temkinli. Uzaydan gelen cisimleri erkenden tespit ederken, DART misyonu ile yörüngesi değiştirilebiliyor. Her yıl çok sayıda göktaşı gezegenimize yakın geçiş yaparken, bilim insanları bu kez dev boyutta bir asteroid için uyarıda bulundu.
Yaklaşık boyutu Galata Kulesi ile hemen hemen aynı olan "2025 OW" adı verilen asteroid, günler sonra Dünya’ya yakın geçiş yapacak. Dailymail’in haberine göre dev boyutlu göktaşı, bu geçişini Pazartesi günü gerçekleştirecek.
Dünya’ya yaklaşık 632 bin kilometre yakınlıktan geçecek bu cisim, Ay’ın Dünya’ya olan mesafesinden biraz daha uzakta.