Hükümet düğmeye bastı. 16 yaşından küçüklere bu uygulamalar yasaklanıyor! YouTube listede
Çevrim içi platformlarda 18 yaş altındakilere sert önlemler alınıyor. Özellikle genç ve çocukların kötü örnekler almaması için bir hükümet düğmeye bastı. Bazı oyunlar ve platformlar yasaklanacak.
Türkiye dahil pek çok ülke, olumsuz davranışlar ve şantaj gibi durumlara maruz kalınmaması adına bazı önlemler alınıyor. Özelliklere gençlere yönelik adımlar son dönemde artarken, bir ülke 16 yaş altındaki çocuklar için harekete geçti.
Instagram halihazırda 18 yaş altındaki çocukların ebeyvnlerine ‘Aile Kontrolü’ sunuyor. Anne veya babalar çocuklarının sosyal medya yönetimini bu sayede kontrol altına alabiliyor.
Fakat bu durum oyun ve diğer canlı yayın platformlarında çok fazla umursanmıyor. Bu nedenle ülke yetkilileri kendi ipini kendi çözmeye çalışıyor.