İnsan Eliyle Çalışmayan Gelecek: Musk duyurdu! Robovan ve Optimus ile Yeni Dönem
Elon Musk, teknolojide çığır açacak yeni ürünleriyle gücünü bir kez daha gösterdi. Tesla CEO’su, dün gerçekleşen etkinlikte Optimus robot ve tamamen otonom minibüsü Robovan’ı tanıttı. İşte devrim niteliğindeki yeni teknolojilere yakından bakış!
Tesla CEO’su Elon Musk, dünyanın geleceğine yön verecek yenilikçi teknolojilerini tanıttı. Musk’ın uzun süredir bahsettiği robotaksi hayali Cybercab ile gerçekleşirken, bunun yanında insansı robot Optimus ve otonom minibüs Robovan’da tanıtıldı.
Warner Bros. Discovery'de düzenlenen etkinlik kapsamında, Tesla’nın yeni insansı robotu gelişmiş özellikleriyle görücüye çıktı. İnsansı robota ek olarak Tesla’nın Robovan adını verdiği, tamamen otonom minibüs de tanıtıldı.
Her ne kadar robotaksi Cybercab etkinliğe damga vursa da, kutu benzeri Robovan'ın beklenmedik bir şekilde ortaya çıkması da pastadan payını aldı.
İddiaya göre 20 kişiye kadar insan taşıyabilen veya mal taşıyabilen Robovan, görünüşte tamamen otonom olan aracın seyahat maliyetlerini 1.5 kilometre başına beş ya da on sente kadar düşürebilme potansiyeline sahip olduğunu iddia etti.