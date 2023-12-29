İnsanlığın uzay serüveninde yılın öne çıkan olayları

Bilim insanları, kaya örneklerini Dünya'ya getirerek laboratuvar ortamında incelemeyi hedefliyor. Araştırmacılara göre bu, Kızıl Gezegen'de yaşam olup olmadığını anlamanın en etkili yolu. Perseverance, Mars'a gönderilerek Jezero Krateri adı verilen 45 km genişliğindeki keşif bölgesinde araştırmalar yapmak üzere tasarlandı. Bu alanın milyarlarca yıl önce bir göl olduğuna inanılıyor. Bilim insanları, bu bölgeden alınacak örneklerin mikrobiyal yaşamın kanıtlarını keşfetmek için uygun ortamlar sağlayabileceğini düşünüyor.

NASA 50 yıl sonra ilk kez Ay'a insanlı misyon

Nisan ayında NASA'nın duyurduğu en heyecan verici seyahatlerden biri, Artemis 2 uçuşu olacak. 50 yılın ardından ilk kez Ay'a yapılan insanlı misyon, aralarında bir kadın ve siyahi astronotun da yer aldığı ekip tarafından gerçekleştirilecek Kasım 2024'ten önce hayata geçirilmesi planlanan fırlatma için Amerikalı astronotlar Christina Koch, Victor Glover ve Reid Wiseman ile Kanadalı astronot Jeremy Hansen seçildi.

NASA Direktörü Vanessa Wyche, dört astronotun da insanlığın en üst seviyede temsilcileri olduklarını ifade etti. Artemis 2 görevinde astronotlar, Ay'a iniş yapmayacaklar. Ekibin görevi, Ay'a seyahat edecek astronotların ileride izleyecekleri rotanın test edilmesi gibi bir dizi görevi yerine getirmek olacak.