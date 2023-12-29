İnsanlığın uzay serüveninde yılın öne çıkan olayları
Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da uzay bilimlerinde birçok farklı gelişmeye şahit olundu. Bunlardan en önemlileri insanlık tarihinde ilk kez Hindistan tarafından Ay'ın güney kutbu yakınlarına iniş gerçekleştirilmesi ve NASA'dan 50 yılın ardından gelen insanlı ilk uzay misyonu projesi oldu. İşte uzay bilimlerinde yılın öne çıkan olayları
Perseverance ‘kaya örneği’ misyonunu tamamladı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance uzay aracı, büyük bir kilometretaşı kaydederek kaya örneklerini topladı. Bu kompleks görev sırasında, Perseverance örnekleri depoladığı numune tüplerini belirlenen noktalara yerleştirdi.
Bilim insanları, kaya örneklerini Dünya'ya getirerek laboratuvar ortamında incelemeyi hedefliyor. Araştırmacılara göre bu, Kızıl Gezegen'de yaşam olup olmadığını anlamanın en etkili yolu. Perseverance, Mars'a gönderilerek Jezero Krateri adı verilen 45 km genişliğindeki keşif bölgesinde araştırmalar yapmak üzere tasarlandı. Bu alanın milyarlarca yıl önce bir göl olduğuna inanılıyor. Bilim insanları, bu bölgeden alınacak örneklerin mikrobiyal yaşamın kanıtlarını keşfetmek için uygun ortamlar sağlayabileceğini düşünüyor.
NASA 50 yıl sonra ilk kez Ay'a insanlı misyon
Nisan ayında NASA'nın duyurduğu en heyecan verici seyahatlerden biri, Artemis 2 uçuşu olacak. 50 yılın ardından ilk kez Ay'a yapılan insanlı misyon, aralarında bir kadın ve siyahi astronotun da yer aldığı ekip tarafından gerçekleştirilecek Kasım 2024'ten önce hayata geçirilmesi planlanan fırlatma için Amerikalı astronotlar Christina Koch, Victor Glover ve Reid Wiseman ile Kanadalı astronot Jeremy Hansen seçildi.
NASA Direktörü Vanessa Wyche, dört astronotun da insanlığın en üst seviyede temsilcileri olduklarını ifade etti. Artemis 2 görevinde astronotlar, Ay'a iniş yapmayacaklar. Ekibin görevi, Ay'a seyahat edecek astronotların ileride izleyecekleri rotanın test edilmesi gibi bir dizi görevi yerine getirmek olacak.
Çin uzaya ilk kez bir sivil gönderdi
Pekin, Tiangong Uzay İstasyonu'na üç astronot gönderdi ve bu ekip arasında ilk kez bir sivil bulunuyordu. Shenzhou-16 uzay aracı, Mayıs ayında ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Mürettabatta astronot Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Prof. Gui Haichao yer aldı.
Görev, Çin'in Kasım ayından bu yana Tiangong Uzay İstasyonu'nda bulunan mevcut ekibin görevini devralmaktı. Shenzhou-16'nın mürettebatındaki Beihang Üniversitesi'nden profesör Gui, uzay istasyonuna çıkan ilk Çinli sivil oldu. Diğer tüm astronotlar Çin Halk Kurtuluş Ordusu üyeleriydi.
Hindistan Ay'ın güney kutbu yakınlarına ilk inen ülke oldu
Ağustos ayında Hindistan, Ay'ın güney kutbu yakınına inen ilk ülke olma başarısını Chandrayaan-3 adlı uzay aracıyla elde etti. Hindistan bu başarıyla, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke oldu.
Başbakan Narendra Modi, inişi canlı olarak izledi ve ilk yorumu, 'Hindistan artık Ay'da' şeklinde oldu. Daha önce Rusya'nın aynı amaca yönelik uzay seyahati başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Chandrayaan-3'ün hedeflerinden biri, bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini düşündüğü su bazlı buzları keşfetmek.