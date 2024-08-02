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Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram ne zaman açılacak?

Türkiye'de Instagram'a neden girilemiyor? Instagram çöktü mü? Instagram neden engellendi? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların cevapları...

Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram ne zaman açılacak? - Sayfa 1

Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının 2 Ağustos 2024 itibarıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engellendi.

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Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram ne zaman açılacak? - Sayfa 2

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bu gelişmenin ardından uygulamanın kullanıcıları, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusunun cevabı merak ediliyor. 

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Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram ne zaman açılacak? - Sayfa 3

INSTAGRAM NEDEN ERİŞİME KAPATILDI?

 Sosyal medya platformu Instagram'a BTK tarafından Türkiye'de erişim engeli getirildi. BTK'dan yapılan açıklamada "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle erişime kapatıldı" denildi.

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Instagram çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram ne zaman açılacak? - Sayfa 4

Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.

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