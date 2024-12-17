Instagram DM’lerine 2025 öncesi sürpriz yenilik: Türkiye dahil tüm dünyada aktif edildi
Yıl sonu yaklaşırken Instagram için bir önemli yenilik daha geldi. Kullanıcılar artık DM’de mesajlarını planlı olarak gönderebiliyor. İşte detaylar.
2024 yılını dopdolu geçiren Meta, gerek Instagram gerek WhatsApp uygulamaları için çok sayıda yenilik getirdi.
Aktif olarak dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, Hikayeler, Reels, ve DM’ler için sürekli olarak yeni güncellemeler aldı.
Yıl sonu yaklaşırken bir önemli özellik daha devreye alındı. Henüz günler önce test görüntüleriyle sızdırılan Instagram’ın yeni DM özelliği, Türkiye dahil dünyanın dört bir yanında aktif hale getirildi.
Söz konusu yenilik mesajlarla ilgili. Kullanıcılar artık daha sonradan iletilmesini istediği mesajları DM’den planlayıp, istediği tarih ve saatte gönderebiliyor. 2025 öncesi gelen bu yenilik, Türkiye’de de aktif edildi. Peki nasıl kullanılır?
Instagram'da mesaj planlaması yapmak için uygulamaya girin, mesaj göndereceğiniz kişiyi seçin ve ardından 'Gönder' butonuna basılı tutun.
Karşınıza çıkan ekrandan karşı tarafın mesajı saat kaçta ve hangi tarihte almasını istediğini kolayca seçebilirsiniz. Daha sonra en altta yer alan planlanan saat ve tarihin bulunduğu gönder butonuna basarak mesajınızı planlayabilirsiniz.