Instagram DM’lerine 2025 öncesi sürpriz yenilik: Türkiye dahil tüm dünyada aktif edildi

Instagram'da mesaj planlaması yapmak için uygulamaya girin, mesaj göndereceğiniz kişiyi seçin ve ardından 'Gönder' butonuna basılı tutun.

Karşınıza çıkan ekrandan karşı tarafın mesajı saat kaçta ve hangi tarihte almasını istediğini kolayca seçebilirsiniz. Daha sonra en altta yer alan planlanan saat ve tarihin bulunduğu gönder butonuna basarak mesajınızı planlayabilirsiniz.