Instagram engellendi! Peki Facebook ve Messenger'a da erişim engeli geldi mi? Facebook çöktü mü?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellendi. Instagram'ın engellenmesinin ardından akla Facebook ve Messenger'a da erişim engeli getirilip getirilmediği sorusu geldi. Peki Facebook'a da erişim engeli geldi mi? İşte yanıtı...
ABD merkezli teknoloji şirketi META'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram, BTK tarafından engellendi.
BTK'nın resmi sitesinde konuyla ilgili olarak "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" açıklaması yapıldı.
Instagram'ın engellenmesinin ardından şirketin diğer sosyal medya platformları Facebook ve Messenger'a da erişim engeli getirilip getirilmediği merak ediliyor.
FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
META'nın sahip olduğu diğer sosyal medya platformu Facebook'a kullanıcılar teknik bir problemden dolayı erişim problemi yaşıyor.
Ancak bu erişim problemi çok az sayıda kullanıcıyı etkiliyor.