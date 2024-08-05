Instagram için VPN kullananlar dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınabilir...

"Kontrol altındasın"

Etik Hacker Tamer Şahin, “VPN’le bağlanmanın en büyük riski internet trafiğinin izlenmesi. Girdiğin bütün siteleri görebilir, şifreleri ele geçirebilirler. Kişisel bilgileri de ele geçirebilirler. Girdiğin sitelerin ve Google’da hangi aramaları yaptığını görebiliyor.

İnternet hayatını kontrol edebiliyor. Instagram’a girerken tüm verisini kaptıranlar var. VPN veri sızıntısı ‘200 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı. İnternet geçmişi sızdırıldı’ diye lanse ediliyor. Çok iyi bir kâr var burda” dedi.