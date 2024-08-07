INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK (AĞUSTOS 2024)? AK Partili isimden açıklama: instagram açılacak mı?
Instagram ne zaman açılacak (Ağustos 2024)? Her gün yüz milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya devi Instagram günlerdir Türkiye’de yasaklı durumda. Ankara’nın sunduğu şartları yerine getirmeyen Meta, ulusal güvenliği tehdit ettiği ve terör örgütüne yönelik hassasiyetlerimizi dikkate almadığı için Bilim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmiş bulunuyor. Çok sayıda insanın e-ticaret yaptığı Instagram’da yaşanan erişim sorununun giderilmesi için beklentiler halen sürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar gün gün instagram açılacak mı son dakika? sorusuna yanıt arıyor.
Instagram ne zaman açılacak (Ağustos 2024)? instagram açılacak mı son dakika?soruları her gün araştırılıyor. Sürekli stroy ve post paylaşan kullanıcıların yanı sıra ticaret yapan vatandaşlar da büyük mağduriyet yaşıyor. Instagram’a yönelik erişim kısıtlaması nedeniyle durumdan şikayetçi olan vatandaşlar mağduriyetlerini de dile getiriyor. Türkiye’nin terör örgütüne yönelik hassasiyeti konusunda olumlu yönde adım atmayan Meta, engellenmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise platformun bir an önce erişime açılmasını istiyor. Bu yüzden de anlık gelişmeler sıklıkla takip ediliyor. Son olarak ise AK Partili Hasan Basri Yalçın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK (AĞUSTOS 2024)?
Instagram, Meta’nın Türkiye’nin sunduğu şartları kabul ettiğinde açılacak. Yetkililerin temasları devam ederken Instagram’ın açılacağına dair bir tarif henüz bulunmuyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın Instagram’ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Mecraların kısıtlanmasının arzu ettikleri bir durum olmadığına dikkati çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, “İfade özgürlüğü gibi kavramlar üzerinden konuşuluyor ama meselenin yanlış yerinden tutuluyor. Herhangi bir mecraların çoğu ABD merkezli. Türkiye'den çeşitli kazançlar elde ediyorlar.” dedi.
INSTAGRAM AÇILACAK MI SON DAKİKA?
Instagram’ın kesin açılacağına dair bir netlik yok. Geçtiğimiz günlerde yetkililer gerekli şartları sağlamaması durumunda BTK tarafından Instagram’a erişim engelinin kaldırılmayacağı duyurulmuştu. Şimdi ise gözler gelecek haberde.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Instagram’ın durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Bu şirketlerin hukukuna saygılı iş yapmaları gerekiyor. İnternet söz konusu olunca iş iletişim özgürlüklerinden konuşulurken hukukun uyup uyulmadığı bir kenarda tutuluyor. Türkiye'nin herhangi bir mecra ile alıp veremediği olamaz. Şirketlerin de Türkiye'nin kurallarına uyması gerekir.
Diğer sektörlerdeki şirketlerde olduğu gibi sosyal medya mecraların da aynı titizliği bekliyoruz. Nasıl ABD'nin İngiltere'nin kurallarına uymak zorundalarsa burası bir muz cumhuriyeti değil Türkiye kurallarına da uymak zorundalar.”