INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK (AĞUSTOS 2024)? AK Partili isimden açıklama: instagram açılacak mı?

Instagram ne zaman açılacak (Ağustos 2024)? instagram açılacak mı son dakika?soruları her gün araştırılıyor. Sürekli stroy ve post paylaşan kullanıcıların yanı sıra ticaret yapan vatandaşlar da büyük mağduriyet yaşıyor. Instagram’a yönelik erişim kısıtlaması nedeniyle durumdan şikayetçi olan vatandaşlar mağduriyetlerini de dile getiriyor. Türkiye’nin terör örgütüne yönelik hassasiyeti konusunda olumlu yönde adım atmayan Meta, engellenmeye devam ediyor. Vatandaşlar ise platformun bir an önce erişime açılmasını istiyor. Bu yüzden de anlık gelişmeler sıklıkla takip ediliyor. Son olarak ise AK Partili Hasan Basri Yalçın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.