Instagram ne zaman açılacak? VPN kullananlar dikkat! Uzmanı uyardı

‘META’NIN CİDDİ MANADA ZARARI VAR’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, şunları söyledi:

“Meta şirketinin son açıklanan verilere göre 40 milyar dolara yakın bir reklam geliri var. Bu gelirin yüzde 30’u Instagram’a ait. Bu da yaklaşık 12 milyar dolara tekabül ediyor. Dünyada en fazla Instagram kullanan ilk 5 ülkeden biri olduğumuz düşünülürse, Meta şirketinin bu erişim engelinden ciddi manada zarar ettiği bir gerçek.