Instagram ne zaman açılacak? VPN kullananlar dikkat! Uzmanı uyardı
Geçtiğimiz hafta cuma günü Instagram’a getirilen erişim engeli sürüyor. Instagram gibi platformlar pek çok vatandaşın ve fenomenin gelir kapısına dönüştü. Peki fenomenler ne kazanıyor? Instagram ne zaman açılacak? Instagram'a giriş yapmak için kullanılan VPN güvenli mi?
Sosyal medya platformu Instagram cuma gününden bu yana Türkiye’de erişime kapalı. Instagram’a girebilmek için bazı kullanıcılar VPN uygulamasına yöneldi. Peki VPN güvenli mi?
Öte yandan Instagram gibi platformlar üzerinden gelir elde eden isimler var. Instagram’ın kapalı kaldığı her gün bu kesimin zararı katlanıyor. Peki sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor?
‘META’NIN CİDDİ MANADA ZARARI VAR’
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, şunları söyledi:
“Meta şirketinin son açıklanan verilere göre 40 milyar dolara yakın bir reklam geliri var. Bu gelirin yüzde 30’u Instagram’a ait. Bu da yaklaşık 12 milyar dolara tekabül ediyor. Dünyada en fazla Instagram kullanan ilk 5 ülkeden biri olduğumuz düşünülürse, Meta şirketinin bu erişim engelinden ciddi manada zarar ettiği bir gerçek.
‘GÜNLÜK 1 MİLYON DOLAR REKLAM GELİRİ KISITLANDI’
Instagram’ın Türkiye 'de 57 milyon kullanıcısı var. Böylelikle dünya genelinde kullanıcı başına 7.91 dolar kazanan bir şirket için günlük 1 milyon dolardan fazla reklam gelirine erişim kısıtlanmış oldu. Tabi burada dolaylı yoldan kurumsal ve bireysel kullanıcılardan elde ettiği gelirleri hariç tutuyorum.