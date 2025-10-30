Instagram patronu duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, yeni dönem başlıyor
Instagram CEO’su Adam Mosseri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Instagram algoritmasının bir kez daha değişeceğini açıkladı. Bakın yeni algoritma nasıl çalışacak.
Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarının tamamı bir algoritma ile çalışıyor. Kullanıcıları sosyal medya ağlarına bağlayan en önemli faktör de bu. Sosyal medya platformları, kullanıcıların en sevdiği konuları algoritma ile tespit edip buna göre daha fazla içerik sunuyor.
Daha önce Meta, Instagram’ın keşfet algoritmasını birkaç kez değiştirdi. Ancak 2025 sonuna yaklaşırken çok ses getirecek bir duyuru daha yapıldı. Bakın algoritma bu kez nasıl değiştiriliyor…
Instagram, kullanıcıların ilgi alanlarına göre algoritmayı daha kolay şekilde şekillendirmesine imkan tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Artık Reels akışınızı kendi beğenilerinize göre düzenleyebileceksiniz.
Öte yandan Meta, bünyesindeki bir diğer sosyal medya platform Threads uygulamasında buna benzer bir özellik üzerinde de çalışılıyor. Özelliğe ilk etapta kimlerin erişim sağlayacağı veya tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belli değil. Ancak yakın zamanda iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.