Instagram ve X (Twitter) çöktü mü, neden girmiyor- Ekrem İmamoğlu’na gözaltının ardından erişim...
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya platformlarına erişim sorunu başladı. Başta popüler sosyal medya uygulaması Instagram olmak üzere pek çok platformda erişim sorunu yaşanıyor. Peki Instagram ve X (Twitter) çöktü mü, neden erişilemiyor? Sosyal medya uygulamalarına neden girilmiyor, ne oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından, bugün sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Çok sayıda polisle operasyon düzenlenen İmamoğlu’na, “Örgüt Kurma” suçundan gözaltı kararı verildi.
Bu gelişmelerin akabinde ise sosyal medya uygulamalarında erişim sorunları yaşanmaya başladı. X ve Instagram’da çok sayıda kişi erişim sorunu olduğunu bildirdi.
Peki sosyal medya platformu X ve Instagram çöktü mü, neden girilemiyor? Ekrem İmamoğlu kararı sonrası telefon operatörleri ve sosyal medya platformlarında erişim problemi. İşte son gelişmeler…