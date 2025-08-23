Instagram’da yeni dönem: Bugünden itibaren başladı! 700 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Meta, Instagram kullanıcılarının yaygın olarak kullandığı hikayeler özelliğine yeni bir entegrasyon gerçekleştirdi. Artık hikayelerde Spotify’dan şarkılar paylaşılabilecek. Üstelik sesli olarak da dinlemek mümkün. İşte tüm detaylar.
Meta bünyesinde bulunan Instagram, aktif olarak yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformu, sunduğu özelliklerle kullanıcıların daha fazla vakit harcamasına da neden oluyor.
TikTok’tan esinlenen Reels özelliği Instagram’a geldiğinden bu yana uygulamada geçirilen zaman bir hayli arttı. Öte yandan Instagram, Hikayeler özelliğine de yenilikler ekleyerek bu süreyi daha fazla uzatmayı amaçlıyor. Görünüşe bakılırsa öyle de oluyor.
Hikayelerin süresini uzatan Instagram, bu kez de Spotify entegrasyonu ile kullanıcılara yeni bir deneyim sunmaya başladı.