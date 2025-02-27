Instagram’dan tarihi adım: Reels’lar bağımsızlaşıyor! Yepyeni uygulama yolda- TikTok’un sonu…

TikTok, YouTube Shorts ve Instagram arasında kısa videolar bakımından kıyasıya rekabet var. ABD ve birçok ülke TikTok’un tamamen yasaklanması için mesailerine devam ederken, krizi fırsata çevirmeye hazırlanan Instagram, Reels için ayrı bir uygulama ile karşımıza çıkabilir.