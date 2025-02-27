Instagram’dan tarihi adım: Reels’lar bağımsızlaşıyor! Yepyeni uygulama yolda- TikTok’un sonu…
TikTok’un engellenmesi gündemdeki yerini korurken, durumu fırsat bilen Instagram, Reels videoları için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.
Meta bünyesinde hizmet veren Instagram, yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Sadece Türkiye’de 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan platform, fotoğraf ve hikaye paylaşılmasının yanı sıra, Reels’lar ile kısa videoların da paylaşılmasına imkan sağlıyor.
TikTok, YouTube Shorts ve Instagram arasında kısa videolar bakımından kıyasıya rekabet var. ABD ve birçok ülke TikTok’un tamamen yasaklanması için mesailerine devam ederken, krizi fırsata çevirmeye hazırlanan Instagram, Reels için ayrı bir uygulama ile karşımıza çıkabilir.
BBC’nin The Information’a dayandırdığı haberinde, Reels videoları artık Instagram’dan ayrılıp yeni bir uygulama ile piyasaya sürülebilir; bu, TikTok dahil diğer kısa video özelliği sunan diğer rakip platformlar için de yeni bir tehdit olacak.