Instagram’ın çileden çıkaran sorunu tarih oluyor. Mosseri açıkladı, yakında değişecek
Meta, Instagram’ın yıllardır can sıkan sorununu çözüyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri, yeni değişikliği Threads hesabı üzerinden paylaştı.
Instagram, dünyada aktif olarak en çok kullanılan uygulamalardan biri. Özellikle son yıllarda temel amacından kopan ve Reels videolarına odaklanan platform, kimi zaman eleştirilse de, asla kullanıcı sayısından büyük kayıp vermiyor.
Her yeni gelen özellik Instagram için heyecan uyandırırken, uygulamada bulunan bazı işlevler kullanıcıları sitem ettirebiliyor. İşte yakında bunlardan birine daha veda edilecek.
Instagram’ın patronu Adam Mosseri, haftalık olarak canlı yayın veya Threads hesabı üzerinden çeşitli gelişmeleri aktarıyor. Mosseri bazen ipuçları da verirken, bu hafta ise önemli bir değişikliğe hazırlandıklarını belirtti.