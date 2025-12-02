iOS 26.2 ne zaman yayınlanacak, en son hangi iOS güncellemesini yayınladı, ne özellikler gelecek?
iOS 26’nın yayınlanmasından bu yana birçok kez yeni sürüm yayınlayan Apple, yepyeni özelliklerle dolu iOS 26.2’nin beta testlerinde sona doğru geldi. iOS 26.2’nin yayın tarihini, desteklenen modelleri ve gelecek yenilikleri sizler için derledik.
Getirdiği özelliklerle hem beğenilen hem de eleştirilen iOS 26 işletim sistemi, yeni sürümlerle daha kullanıcı dostu hale getiriliyor. iOS 26.1 güncellemesiyle birçok yeni özelliği kullanıcılarla buluşturan Apple, bu kez de iOS 26.2 için geri sayıma geçti.
Yaklaşık bir aydır beta olarak geliştiriciler üzerinde test edilen iOS 26.2’de artık son viraj dönüldü. Peki iOS 26.2 ne zaman yayınlanacak, Apple en son hangi iOS güncellemesini yayınladı ve 26.2 ile gelecek yenilikler neler? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar…
EN SON HANGİ IOS GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI
Apple, resmi sürüme sahip kullanıcılar için en son iOS 26.1 güncellemesini yayınladı. Apple Intelligence dahil çok sayıda yeni özellik bu güncelleme ile sunulmuştu.
Öte yandan geliştiriciler için de en son iOS 26.2 beta 3 yayınlandı. Önümüzdeki saatlerde son beta sürümü iOS 26.2 beta 4’ün de çıkış yapması bekleniyor.
IPHONE İÇİN IOS 26.2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Beklenen takvim senaryoları
- Senaryo 1 (klasik takvim): Beta 4: 2–4 Aralık, RC: 8–11 Aralık, yayın: 15–16 Aralık.
- Senaryo 2 (hızlandırılmış): Beta 4: 2–4 Aralık, RC: 4–8 Aralık, yayın: 11 Aralık civarı.
- Senaryo 3 (Beta 4 atlanırsa): RC: 2–4 Aralık, yayın: 8–11 Aralık.