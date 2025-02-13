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  4. iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 FE A101'de: 14 Şubat öncesi şok fiyatla satışta

iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 FE A101'de: 14 Şubat öncesi şok fiyatla satışta

A101 Ekstra kataloğuna 14 Şubat öncesi iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 FE geldi. İşte fiyatları ve özellikleri.

iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 FE A101'de: 14 Şubat öncesi şok fiyatla satışta - Sayfa 1

Uygun fiyatlı ürünleriyle her hafta birbirinden çeşit ürünleri tüketiciyle buluşturan A101, 14 Şubat öncesi Ekstra kataloğunu paylaştı. 

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iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 FE A101'de: 14 Şubat öncesi şok fiyatla satışta - Sayfa 2

14 Şubat Sevgililer Günü arefesinde teknoloji ürünleri listesine Apple’ın piyasadaki son telefonu iPhone 16 Pro Max ve daha cazip fiyatlı Galaxy S24 FE eklendi. 

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iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 FE A101'de: 14 Şubat öncesi şok fiyatla satışta - Sayfa 3

Şu anda fiyatı Apple Store’da 100 bin TL olan iPhone 16 Pro Max’in, 256 GB’lık versiyonu için A101’in satış fiyatı 92.999 TL olarak açıklandı.

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iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 FE A101'de: 14 Şubat öncesi şok fiyatla satışta - Sayfa 4

Resmi Apple mağazasından neredeyse 7 bin TL daha ucuza satılan bu telefon, iPhone 16 Pro Max almak isteyenler için yeni bir fırsat kapısı açıyor.

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