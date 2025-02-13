iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S24 FE A101'de: 14 Şubat öncesi şok fiyatla satışta
A101 Ekstra kataloğuna 14 Şubat öncesi iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 FE geldi. İşte fiyatları ve özellikleri.
Uygun fiyatlı ürünleriyle her hafta birbirinden çeşit ürünleri tüketiciyle buluşturan A101, 14 Şubat öncesi Ekstra kataloğunu paylaştı.
14 Şubat Sevgililer Günü arefesinde teknoloji ürünleri listesine Apple’ın piyasadaki son telefonu iPhone 16 Pro Max ve daha cazip fiyatlı Galaxy S24 FE eklendi.
Şu anda fiyatı Apple Store’da 100 bin TL olan iPhone 16 Pro Max’in, 256 GB’lık versiyonu için A101’in satış fiyatı 92.999 TL olarak açıklandı.