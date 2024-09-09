iPhone 16 Türkiye fiyatları ne kadar? Saatler kala sızdırıldı! İşte herkesin konuştuğu o liste

iPhone 16 Türkiye fiyatları ne kadar? Ve Apple tutkunlarının aylardır beklediği gün geldi çattı. iPhone 16 seri bugün düzenlenecek Apple etkinliğiyle beraber tanıtılacak ve satışı yapılacak. Apple, yetkili satıcılara ilk defa bu kadar iPhone 16 stokunu gönderdi. Türkiye de ise Apple Store'un erişimi kapatıldı, fiyatlar beklenmeye başlandı. Bu yeni bir zammın da habercisi olabilir. Ancak etkinliğe saatler kala iPhone fiyat listesi sosyal medya platformları üzerinde dolaşmaya başladı. Buna göre iPhone 6 yurt dışı fiyatları ve Türkiye fiyatları sızdırıldı. İşte iPhone 16 Türkiye fiyat listesi ve tüm detaylar....