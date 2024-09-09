iPhone 16 Türkiye fiyatları ne kadar? Saatler kala sızdırıldı! İşte herkesin konuştuğu o liste
iPhone 16 Türkiye fiyatları ne kadar? Apple, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max etkinliği için geri sayım başladı. iPhone 16 canlı yayın ile tanıtılacak ve fiyatlar belirlenecek. Ancak teknoloji tutkunları şimdiden yurt içi ve yurt dışı fiyatlarına ulaşmış gibi duruyor. Bu noktada, iPhone 16 fiyatları ne kadar, iPhone 16 ön sipariş ne zaman gibi sorular gündeme geliyor. İşte Apple etkinliğine saatler kala sızdırılan iPhone 16 fiyat listesi...
iPhone 16 Türkiye fiyatları ne kadar? Ve Apple tutkunlarının aylardır beklediği gün geldi çattı. iPhone 16 seri bugün düzenlenecek Apple etkinliğiyle beraber tanıtılacak ve satışı yapılacak. Apple, yetkili satıcılara ilk defa bu kadar iPhone 16 stokunu gönderdi. Türkiye de ise Apple Store'un erişimi kapatıldı, fiyatlar beklenmeye başlandı. Bu yeni bir zammın da habercisi olabilir. Ancak etkinliğe saatler kala iPhone fiyat listesi sosyal medya platformları üzerinde dolaşmaya başladı. Buna göre iPhone 6 yurt dışı fiyatları ve Türkiye fiyatları sızdırıldı. İşte iPhone 16 Türkiye fiyat listesi ve tüm detaylar....
iPhone 16 Türkiye fiyatları ne kadar?
iPhone 16 (128 GB) 63.999 TL
iPhone 16 (256 GB) 68.499 TL
iPhone 16 (512 GB) 78.999 TL
iPhone 16 Plus (128 GB) 72.499 TL
iPhone 16 Plus (256 GB) 77.999 TL
iPhone 16 Plus (512 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (128 GB) 82.999 TL
iPhone 16 Pro (256 GB) 87.999 TL
iPhone 16 Pro (512 GB) 98.499 TL
iPhone 16 Pro (1 TB) 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (256 GB) 98.499 TL
iPhone 16 Pro Max (512 GB) 107.999 TL
iPhone 16 Pro Max (1 TB) 118.499 TL
iPhone 16 fiyat listesi
iPhone 16
128 GB 799$
256 GB 899$
512 GB 1099$