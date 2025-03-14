  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. iPhone 16e ve iPhone 16 karşılaştırma: Satın almadan önce bilmeniz gereken püf noktalar

iPhone 16e ve iPhone 16 karşılaştırma: Satın almadan önce bilmeniz gereken püf noktalar

Apple’ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü iPhone 16e, kendinden daha pahalı olan iPhone 16 ile karşı karşıya. Hangisini, neden satın almalısınız? İşte aralarındaki dikkat çeken farklar…

iPhone 16e ve iPhone 16 karşılaştırma: Satın almadan önce bilmeniz gereken püf noktalar - Sayfa 1

Apple, geçen yıl iddialı özelliklerle iPhone 16 serisini tanıttı. Her yıl olduğu gibi fiyatlar yine yüksek ve erişebilmek herkes için kolay değil. Tüketiciler yıllardır Apple’dan bütçe dostu bir iPhone beklerken, SE 3’ün ardından Apple nihayet yeni bir ürün ailesi başlattı ve iPhone 16e modelini piyasaya sürdü.

1 | 14
iPhone 16e ve iPhone 16 karşılaştırma: Satın almadan önce bilmeniz gereken püf noktalar - Sayfa 2

Yurt dışında 599 dolar, Türkiye’de ise 47.999 TL fiyatla satışa çıkan iPhone 16e, kimine göre bütçe dostu bir telefon iken kimine göre yüksek bir fiyata sahip.

2 | 14
iPhone 16e ve iPhone 16 karşılaştırma: Satın almadan önce bilmeniz gereken püf noktalar - Sayfa 3

 Ancak tasarımı ve bazı özelliklerine bakıldığında, üst segment bir işlemci, Apple Intelligence yapay zeka desteği ve Apple’ın ilk kez kullandığı C1 modemi farkını ortaya çıkarıyor. Peki 65 bin TL’lik iPhone 16 ile 47.999 TL’lik iPhone 16e arasında ne gibi farklar var? Gelin her iki telefonun karşılaştırmalarına yakından göz atalım…

3 | 14
iPhone 16e ve iPhone 16 karşılaştırma: Satın almadan önce bilmeniz gereken püf noktalar - Sayfa 4


IPHONE 16E VE IPHONE 16 KARŞILAŞTIRMA


İlk başta da belirttiğimiz gibi iPhone 16’nın Türkiye başlangıç fiyatı 64.999 TL. Diğer yandan daha yeni olan iPhone 16e ise 47.999 TL’ye satışa çıktı. Aradaki farka bakınca elbette 16e daha bütçe dostu.

4 | 14