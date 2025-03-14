iPhone 16e ve iPhone 16 karşılaştırma: Satın almadan önce bilmeniz gereken püf noktalar

Ancak tasarımı ve bazı özelliklerine bakıldığında, üst segment bir işlemci, Apple Intelligence yapay zeka desteği ve Apple’ın ilk kez kullandığı C1 modemi farkını ortaya çıkarıyor. Peki 65 bin TL’lik iPhone 16 ile 47.999 TL’lik iPhone 16e arasında ne gibi farklar var? Gelin her iki telefonun karşılaştırmalarına yakından göz atalım…