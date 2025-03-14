iPhone 16e ve iPhone 16 karşılaştırma: Satın almadan önce bilmeniz gereken püf noktalar
Apple’ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü iPhone 16e, kendinden daha pahalı olan iPhone 16 ile karşı karşıya. Hangisini, neden satın almalısınız? İşte aralarındaki dikkat çeken farklar…
Apple, geçen yıl iddialı özelliklerle iPhone 16 serisini tanıttı. Her yıl olduğu gibi fiyatlar yine yüksek ve erişebilmek herkes için kolay değil. Tüketiciler yıllardır Apple’dan bütçe dostu bir iPhone beklerken, SE 3’ün ardından Apple nihayet yeni bir ürün ailesi başlattı ve iPhone 16e modelini piyasaya sürdü.
Yurt dışında 599 dolar, Türkiye’de ise 47.999 TL fiyatla satışa çıkan iPhone 16e, kimine göre bütçe dostu bir telefon iken kimine göre yüksek bir fiyata sahip.
Ancak tasarımı ve bazı özelliklerine bakıldığında, üst segment bir işlemci, Apple Intelligence yapay zeka desteği ve Apple’ın ilk kez kullandığı C1 modemi farkını ortaya çıkarıyor. Peki 65 bin TL’lik iPhone 16 ile 47.999 TL’lik iPhone 16e arasında ne gibi farklar var? Gelin her iki telefonun karşılaştırmalarına yakından göz atalım…