iPhone 17 ailesine sürpriz model geliyor! Ailenin en ucuzu olacak, fiyatıyla rakiplerini eleyecek

Son olarak iPhone 16 ailesiyle karşımıza çıkan Apple, 2025 için de hazırlıklarında önemli bir yol kat etti. ABD’nin yeni gümrük vergisi hamlesinin ardından üretimi yavaş yavaş Çin’den alan firma, fiyatların artmaması için Brezilya ve Hindistan’a çekmeye başladı.