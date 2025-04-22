iPhone 17 ailesine sürpriz model geliyor! Ailenin en ucuzu olacak, fiyatıyla rakiplerini eleyecek
iPhone 17 hazırlıklarını sürdüren Apple, ailede sürpriz bir modele de yer verecek. Raporlara göre teknoloji devi, iPhone 17 serisine uygun fiyatlı bir model daha ekleyecek.
Son olarak iPhone 16 ailesiyle karşımıza çıkan Apple, 2025 için de hazırlıklarında önemli bir yol kat etti. ABD’nin yeni gümrük vergisi hamlesinin ardından üretimi yavaş yavaş Çin’den alan firma, fiyatların artmaması için Brezilya ve Hindistan’a çekmeye başladı.
Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen uygun fiyatlı iPhone 16e’nin neredeyse tamamı artık Brezilya’da üretiliyor. Bu da olası bir vergilendirme nedeniyle fiyatın artmasının önüne geçiyor.
Öte yandan Apple’ın iPhone 17 serisi için de hazırlıkları devam ediyor. Eylül ayında tanıtılması beklenen modeller, yeni tasarım, daha güçlü donanımlar ve muhtemelen iOS 19 işletim sistemiyle birlikte yepyeni özellikler ile karşımıza çıkacak.