iPhone 17 haftaya geliyor! Eski telefonu olanlar dikkat; sakın bu hatayı yapmayın!
Apple, 9 Eylül’de yeni iPhone 17 serisini tanıtacak. Her yıl olduğu gibi yeni modellerin bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Teknoloji uzmanları, iPhone 17’nin çıkışı öncesi tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, önümüzdeki hafta merakla beklenen iPhone 17 serisini piyasaya sürecek. 2026’da en çok satmaya aday olarak gösterilen yeni iPhone modellerinin, tıpkı önceki modellerde olduğu gibi büyük ilgi görmesi bekleniyor.
Geri sayım başlarken, tüketiciler eski telefonlarını değiştirip değiştirmemek konusunda karamsar.
Peki kullanıcılar yeni iPhone’a geçiş yapmalı mı? Wall Street Journal teknoloji yazarı Nicole Nguyen, önemli uyarılarda bulundu.
9 Eylül’de tanıtılacak iPhone’larla birlikte Apple’ın kullanıcıları cezbetmesi bekleniyor. Muhtemelen milyonlarca kişi eski veya yeni telefonu olmaksızın hiç düşünmeden iPhone 17 serisine geçecek. Ancak eskiyen telefonları sakın çöpe atmayın. Zira Apple’ın bu noktada kullanıcılara sunacağı müthiş yenilikler olacak.