iPhone 17 haftaya geliyor! Eski telefonu olanlar dikkat; sakın bu hatayı yapmayın!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, önümüzdeki hafta merakla beklenen iPhone 17 serisini piyasaya sürecek. 2026’da en çok satmaya aday olarak gösterilen yeni iPhone modellerinin, tıpkı önceki modellerde olduğu gibi büyük ilgi görmesi bekleniyor.