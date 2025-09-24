  1. Ekonomim
iPhone 17 kullanıcılarının sorunları bitmiyor! Apple’ın bu kez başı ağrıyacak; satın alanlar isyanda

Dünya çapında satışa çıkan iPhone 17 serisi sahiplerine ulaşmaya başladı. Ancak yeni modellerde ne yazık ki sorunlar bitmiyor. Bu kez Apple’ın başı ağrıyabilir.

Teknoloji dünyasını kasıp kavuran yeni iPhone 17 serisi, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanında satışa sunuldu.

Yenilenen kamera tasarımı, güçlendirilmiş işlemci, kamera yükseltmeleri ve iOS 26 yazılımı ile kutudan çıkan iPhone 17 serisi, Türkiye’de en az 77 bin TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Tıpkı daha önceki modellerde yaşandığı gibi yeni iPhone 17 serisi de ilk haftadan patlak verdi. Önce çizilme sorunları ile gündeme gelen iPhone 17 ailesi, bu kez de kullanıcıları çileden çıkaran bağlantı sorunlarıyla gündemde.

9to5mac.com’un haberine göre bazı iPhone 17 kullanıcıları, Wifi ve Bluetooth’un yanı sıra, CarPlay’de bağlantı sorunları nedeniyle isyanda.

