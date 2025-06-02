iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max en net haliyle karşınızda! Kameradaki detay gözlerden kaçmadı.

Her yıl Eylül ayı yaklaşırken Apple cephesinde hareketlilik oluyor. Geçtiğimiz yıl dikkat çeken tasarım ve yeni geliştirmelerle iPhone 16 serisi piyasaya çıkmıştı. Öyle ki Apple’ın henüz bir yıl dolmadan tanıttığı bu telefonlar en çok satan telefonlar listesinde ilk sırayı aldı.