iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max en net haliyle karşınızda! Kameradaki detay gözlerden kaçmadı.
Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi için artık sır perdesi tamamen aralanmış durumda. Yaklaşan iPhone serisinin en üst modellerinden iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, en net haliyle görüntülendi. Kameradaki yenilikler gözden kaçmadı.
Her yıl Eylül ayı yaklaşırken Apple cephesinde hareketlilik oluyor. Geçtiğimiz yıl dikkat çeken tasarım ve yeni geliştirmelerle iPhone 16 serisi piyasaya çıkmıştı. Öyle ki Apple’ın henüz bir yıl dolmadan tanıttığı bu telefonlar en çok satan telefonlar listesinde ilk sırayı aldı.
2025’ün Eylül ayı yaklaşırken gözler bu kez Apple’ın bir sonraki akıllı telefonlarına çevrildi. Her geçen gün yeni bir detayı ile sızdırılan iPhone 17 serisi için sır perdesi artık aralandı.
Lansmana adım adım ilerlerken iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ikilisine ait yeni bir video yayınlandı. Söz konusu videoda yer alan telefonlar bir maket olsa da, yaklaşan modellerin pek çok detayını gözler önüne seriyor.