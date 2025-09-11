iPhone 17’nin Android telefonlardan çaldığı 5 şey! Yıllardır kullanılan o özellik de geldi
Merakla beklenen iPhone 17 serisi tanıtıldı ve resmiyet kazandı. Apple yeni modellerinde tasarımın yanı sıra birçok donanım özelliğinde değişikliğe gitti. Bununla birlikte Android cihazlardaki bazı özellikler de kopyalandı. İşte Apple’ın, Android telefonlardan çaldığı 5 şey!
9 Eylül’de tanıtımı gerçekleştirilen iPhone 17 serisi, gerek teknoloji gerekse ülke gündeminde çok konuşulan yeniliklerden biri oldu. Apple, uzun zamandır beklenen yeni modelleriyle kullanıcı karşısına çıktı. Fiyatlar beklendiği gibi cep yakarken, telefonlarda ise birçok değişiklik ve yenilik mevcut.
iPhoen 17 serisi daha hızlı bir işlemcinin yanı sıra, kırılma ve çatlamaya daha dayanıklı bir ekran ile geliyor. İç tarafta Apple’ın kendi geliştirdiği modem çipleri sayesinde güç verimliliği de artıyor.
Öte yandan Apple, gerek özellik gerek tasarım tarafında ilk kez rakiplerinin izinden gitti. Öyle ki yeni iPhone 17 Pro modellerinin tasarımı, rakibi Google Pixel’e çok yakın olmasıyla çok kez eleştirildi. İşte Apple’ın, iPhone 17 için Android’den çaldığı 5 şey!