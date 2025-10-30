iPhone 18 ile tüm tuşlara vedai! Apple düğmeye bastı, her şey sil baştan
En son iPhone 17 serisiyle karşımıza çıkan Apple, iPhone 18’den itibaren daha büyük oynayacak.
Apple, tarihindeki en büyük değişime hazırlanıyor. Piyasaya değeri 4 trilyon doları aşarak en değerli ikinci şirket olan teknoloji devi, yapay zeka, iPhone, iPad ve diğer ürünlerine yatırımlar yapmaya devam ediyor.
Dünyanın dört bir yanında milyonlara ulaşan Apple, son olarak karşımıza iPhone Air, iPhone 17 serisi ve M5 işlemcili MacBook ve iPad Pro ile çıktı.
Bir yandan yapay zekaya yönelik de adımlar atan Apple, önümüzdeki yıldan itibaren hem Siri hem de iPhone’ların da büyük değişimlere hazırlanıyor.