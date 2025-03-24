iPhone 18’in, iPhone 17 almaktan vaz geçirecek yeni özellikleri ortaya çıktı. Apple düğmeye bastı
Apple henüz iPhone 17’yi tanıtmadı ancak iPhone 18’den ilk bilgiler geldi. Apple analistleri, son raporlarında kullanıcıları sevindirecek önemli gelişmeler paylaştı.
iPhone 17 için meraklı bekleyiş devam ederken, Apple’ın iPhone 18 için de planlamalara başladığı ortaya çıktı.
Bu yılın Eylül ayında iPhone 17 serisini tanıtmayı planlayan Apple, diğer yıl ise aksilik olmasa aynı takvimde iPhone 18 ailesini tanıtacak.
iPhone 15 ve iPhone 16 ile karşılaştırıldığında iPhone 17, pek çok bakımdan önceki açıkları kapatacak. iPhone 17, en önemli değişiklik olarak tüm modellerde 120Hz ekran ile gelecek. Bu da yıllardır eleştirilen eksikliğin kapatılması anlamına geliyor.
Öte yandan iPhone 18 için de dikkat çeken bilgiler geldi. 2026’da tanıtılacak yeni iPhone’lar, birçok bakımdan kullanıcılara iPhone 17 serisini es geçtirebilir.
Nitekim Apple analisti Ming-Chi Kuo, hem enerji hem de performans açısından Apple’ın büyük bir sıçrama yapacağını söyledi. Kuo, daha derinlemesine konuşarak Taiwan iPhone 18’de; Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından üretilen 2 nanometrelik çiplerin kullanılacağının da altını çizdi. Bu da hem verimlilik hem performans artışında büyük bir hamle.