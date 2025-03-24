iPhone 18’in, iPhone 17 almaktan vaz geçirecek yeni özellikleri ortaya çıktı. Apple düğmeye bastı

Nitekim Apple analisti Ming-Chi Kuo, hem enerji hem de performans açısından Apple’ın büyük bir sıçrama yapacağını söyledi. Kuo, daha derinlemesine konuşarak Taiwan iPhone 18’de; Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından üretilen 2 nanometrelik çiplerin kullanılacağının da altını çizdi. Bu da hem verimlilik hem performans artışında büyük bir hamle.