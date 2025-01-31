iPhone hafızasından tam 7 GB yer açın: Bu ayarı hemen yapın, büyük yük kalkacak
iPhone cihazlarınızı son sürüme güncellediyseniz 7 GB alan açabilirsiniz.
Apple, geçen yılın Eylül ayında iOS 18 güncellemesini yayınladı. Söz konusu güncelleme iPhone ve iPad’ler için çok sayıda yenilik getirirken, iOS 18.2 güncellemesiyle yapay zeka özellikleri de cihazlara entegre edildi.
Apple Intelligence’ı geçen sene tanıtan Apple, bu yapay zeka özelliklerini iOS 18.2 güncellemesini yayınlayarak cihazlarına getirdi. Ancak düşük depolamaya sahip iPhone kullanıcıları, güncellemeyi yükledikten sonra depolama alanlarının dolmaya başladığını bildirdi.
Depolama alanının tükenme sebebinden biri ise Apple Intelligence. iOS 18.2 güncellemesinin ardından fazladan 7 GB, sadece yapay zeka özellikleri için ayrıldı. Bu da, 128GB’lık iPhone sahipleri için tepkiye neden oldu. Çünkü hafıza zaten yetersiz kalırken, AI özelliklerinin eklenmesiyle birlikte fazladan 7 GB daha alanı işgal etti.