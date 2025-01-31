iPhone hafızasından tam 7 GB yer açın: Bu ayarı hemen yapın, büyük yük kalkacak

Depolama alanının tükenme sebebinden biri ise Apple Intelligence. iOS 18.2 güncellemesinin ardından fazladan 7 GB, sadece yapay zeka özellikleri için ayrıldı. Bu da, 128GB’lık iPhone sahipleri için tepkiye neden oldu. Çünkü hafıza zaten yetersiz kalırken, AI özelliklerinin eklenmesiyle birlikte fazladan 7 GB daha alanı işgal etti.