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  4. iPhone hafızasından tam 7 GB yer açın: Bu ayarı hemen yapın, büyük yük kalkacak

iPhone hafızasından tam 7 GB yer açın: Bu ayarı hemen yapın, büyük yük kalkacak

iPhone cihazlarınızı son sürüme güncellediyseniz 7 GB alan açabilirsiniz.

iPhone hafızasından tam 7 GB yer açın: Bu ayarı hemen yapın, büyük yük kalkacak - Sayfa 1

Apple, geçen yılın Eylül ayında iOS 18 güncellemesini yayınladı. Söz konusu güncelleme iPhone ve iPad’ler için çok sayıda yenilik getirirken, iOS 18.2 güncellemesiyle yapay  zeka özellikleri de cihazlara entegre edildi.

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iPhone hafızasından tam 7 GB yer açın: Bu ayarı hemen yapın, büyük yük kalkacak - Sayfa 2

Apple Intelligence’ı geçen sene tanıtan Apple, bu yapay zeka özelliklerini iOS 18.2 güncellemesini yayınlayarak cihazlarına getirdi. Ancak düşük depolamaya sahip iPhone kullanıcıları, güncellemeyi yükledikten sonra depolama alanlarının dolmaya başladığını bildirdi.

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iPhone hafızasından tam 7 GB yer açın: Bu ayarı hemen yapın, büyük yük kalkacak - Sayfa 3

Depolama alanının tükenme sebebinden biri ise Apple Intelligence. iOS 18.2 güncellemesinin ardından fazladan 7 GB, sadece yapay zeka özellikleri için ayrıldı. Bu da, 128GB’lık iPhone sahipleri için tepkiye neden oldu. Çünkü hafıza zaten yetersiz kalırken, AI özelliklerinin eklenmesiyle birlikte fazladan 7 GB daha alanı işgal etti.

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iPhone hafızasından tam 7 GB yer açın: Bu ayarı hemen yapın, büyük yük kalkacak - Sayfa 4

Neyse ki iPhone’larda hafızayı açmanın basit ve etkili bir yolu var. 

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