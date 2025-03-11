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  4. iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor: Apple’dan kritik güncelleme, hemen yükleyin

iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor: Apple’dan kritik güncelleme, hemen yükleyin

iOS 18.4 güncellemesi üzerine çalışan Apple, bunun öncesinde mevcut iPhone kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı.

iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor: Apple’dan kritik güncelleme, hemen yükleyin - Sayfa 1

iOS 18’i piyasaya sürdüğü tarihten bu yana düzenli olarak güncelleyen Apple, son olarak iPhone kullanıcılarına iOS 18.3.1 güncellemesini yayınlamıştı. 

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iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor: Apple’dan kritik güncelleme, hemen yükleyin - Sayfa 2

Bu sürümde hem hataların bildirilmesi hem de telefonlarda yaşanan pek çok sorunun ardından Apple, harekete geçti ve yeni bir güncelleme daha yayınladı.

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iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor: Apple’dan kritik güncelleme, hemen yükleyin - Sayfa 3

Yurt dışı basından 9to5mac’in haberine göre iOS 18.3.2 güncellemesi, desteklenen tüm iPhone’lar için şu andan itibaren indirilebilir durumda. 

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iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor: Apple’dan kritik güncelleme, hemen yükleyin - Sayfa 4

Peki yeni güncelleme ile neler değişti, önemi neden büyük? İşte merak edilenler…

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