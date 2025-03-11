iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor: Apple’dan kritik güncelleme, hemen yükleyin
iOS 18.4 güncellemesi üzerine çalışan Apple, bunun öncesinde mevcut iPhone kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı.
iOS 18’i piyasaya sürdüğü tarihten bu yana düzenli olarak güncelleyen Apple, son olarak iPhone kullanıcılarına iOS 18.3.1 güncellemesini yayınlamıştı.
Bu sürümde hem hataların bildirilmesi hem de telefonlarda yaşanan pek çok sorunun ardından Apple, harekete geçti ve yeni bir güncelleme daha yayınladı.
Yurt dışı basından 9to5mac’in haberine göre iOS 18.3.2 güncellemesi, desteklenen tüm iPhone’lar için şu andan itibaren indirilebilir durumda.