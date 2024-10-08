iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor! Bu gizli özellik ile daha kaliteli telefon görüşmeleri yapın

Apple, iOS 15 güncellemesiyle birlikte Ses İzolasyonu özelliğini ilk olarak FaceTime ve sesli aramalar ve bazı üçüncü taraf uygulamalar için ekledi. iOS 16.4 ve sonraki sürümlerde arka plan gürültü engelleme özelliği normal telefon görüşmelerine de nihayet geldi. Yani artık telefonla konuşurken bu araç sayesinde arka plandaki gereksiz sesleri engelleyebilirsiniz. Ses İzolasyonu özelliğini destekleyen iPhone’lara bir göz atalım: