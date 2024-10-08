iPhone kullanıcılarını ilgilendiriyor! Bu gizli özellik ile daha kaliteli telefon görüşmeleri yapın
Apple, iOS 15 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarına müthiş bir özellik sundu. Telefon görüşmeleri sırasında arka plandaki gereksiz sesleri filtreleyen bu araç, çoğu kişi tarafından bilinmiyor. İşte her iPhone kullanıcısının kullanması gereken özellik.
Bazı akıllı telefonlar, daha iyi konuşma sağlayabilmek için gürültü engelleme özelliği ile geliyor. Her modelde desteklenmese de, bu özelliğe sahip telefonlar çok daha kaliteli görüşme imkanı sunuyor.
Apple’ın çok sayıda iPhone’u da bu özelliğe sahip. iOS 15 sonrası çıkış yapan özelliğe Ses İzolasyonu, ya diğer adıyla Ses Yalıtımı adı veriliyor.
Apple, iOS 15 güncellemesiyle birlikte Ses İzolasyonu özelliğini ilk olarak FaceTime ve sesli aramalar ve bazı üçüncü taraf uygulamalar için ekledi. iOS 16.4 ve sonraki sürümlerde arka plan gürültü engelleme özelliği normal telefon görüşmelerine de nihayet geldi. Yani artık telefonla konuşurken bu araç sayesinde arka plandaki gereksiz sesleri engelleyebilirsiniz. Ses İzolasyonu özelliğini destekleyen iPhone’lara bir göz atalım:
SES İZOLASYONUNU DESTEKLEYEN IPHONE’LAR
iPhone XR, XS, XS Max
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPhone SE 2 and iPhone SE 3
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
iPad (8. nesil ve sonrası)
iPad mini (5. nesil ve sonrası)
iPad Air (3. nesil ve sonrası)
iPad Pro 13 inç (M4)
Tüm 11 inç iPad Pro modelleri
iPad Pro 12,9 inç (3. nesil ve sonrası)