iPhone’a tartışma yaratan yenilik! Bu özellik yüzünden uyuya kalabilirsiniz. Tepkiler arttı

iOS 26 ile arayüz baştan aşağı değişirken, aynı zamanda uygulama ikonları ve bazı işlevleri de değiştirildi. Bununla birlikte Alarm uygulamasına yapılan güncelleme, şimdiden tartışmalara neden oldu. Bizler de iOS 26 test kullanıcısı olarak, bu durumun mağduriyetini ne yazık ki yaşadık. Peki iPhone’da tepki çeken değişiklik ne?