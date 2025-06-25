iPhone’a tartışma yaratan yenilik! Bu özellik yüzünden uyuya kalabilirsiniz. Tepkiler arttı
Apple, yeni tanıttığı iOS 26 güncellemesiyle tartışmalara neden olabilecek bir adım attı. iPhone’lara gelecek yeni özellik, sabahları farkında olmadan uyumaya devam etmenize neden olabilir.
iOS 26 güncellemesi, iOS 19’un yerine 9 Haziran tarihinde resmiyet kazandı. Apple’ın son 10 yıl içerisindeki en büyük güncellemelerinden biri olduğu söylenen bu yeni yazılım, iPhone’ları sil baştan değişitirdi.
Şu anda beta kullanıcılarının deneyimlediği iOS 26, Eylül ayında resmi olarak diğer cihazlara da sunulacak. Güncellemeyi erkenden test etme fırsatı yakalayan kullanıcılar, gelen yenilikleri ve yapılan değişiklikleri de paylaşıyor.
iOS 26 ile arayüz baştan aşağı değişirken, aynı zamanda uygulama ikonları ve bazı işlevleri de değiştirildi. Bununla birlikte Alarm uygulamasına yapılan güncelleme, şimdiden tartışmalara neden oldu. Bizler de iOS 26 test kullanıcısı olarak, bu durumun mağduriyetini ne yazık ki yaşadık. Peki iPhone’da tepki çeken değişiklik ne?