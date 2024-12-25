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  4. iPhone’daki ‘i’ harfi ne anlama geliyor: Çoğu kişi yıllardır cevabını bilmiyor! Meğer önemi büyük…

iPhone’daki ‘i’ harfi ne anlama geliyor: Çoğu kişi yıllardır cevabını bilmiyor! Meğer önemi büyük…

Apple ürünlerinin isminin hemen hemen hepsinde çok uzun yıllardır ‘i’ harfi kullanılıyor. Peki neden ‘i’ diye hiç merak ettiğiniz mi? İşin aslını duyunca sizler de şaşıracaksınız!

iPhone’daki ‘i’ harfi ne anlama geliyor: Çoğu kişi yıllardır cevabını bilmiyor! Meğer önemi büyük… - Sayfa 1

Apple, yıllardır teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri. Zaman zaman dünyanın değerli şirketi olan ABD merkezli firma, Nvidia, Microsoft ve Meta gibi şirketlerle kıyasıya rekabet içerisinde.

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iPhone’daki ‘i’ harfi ne anlama geliyor: Çoğu kişi yıllardır cevabını bilmiyor! Meğer önemi büyük… - Sayfa 2

Öte yandan Apple, her yıl yepyeni ürünlerini piyasaya sürüyor. Örneği iPhone, iPad, iMac gibi birçok ayrı kategoride ürün yer alıyor.

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iPhone’daki ‘i’ harfi ne anlama geliyor: Çoğu kişi yıllardır cevabını bilmiyor! Meğer önemi büyük… - Sayfa 3

Söz konusu cihazların baş harfi ise yıllardır hiç değişmiyor. Peki Apple neden yıllardır bu ürünlerinde ‘i’ ibaresini kullanıyor. Anlamı eski kurucu Steve Jobs tarafından oldukça büyük. Gelin merak edilen bu soruya bakalım…

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iPhone’daki ‘i’ harfi ne anlama geliyor: Çoğu kişi yıllardır cevabını bilmiyor! Meğer önemi büyük… - Sayfa 4

Eğer iPhone veya iPad gibi Apple ürünlerinde kullanılan "i" harfinin ne anlama geldiğini merak ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Yıllar boyunca, müşteriler bu harfin neyi temsil edebileceğini tahmin etmeye çalıştı. Ancak bu sorunun cevabını çok az kişi biliyor.

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