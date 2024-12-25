iPhone’daki ‘i’ harfi ne anlama geliyor: Çoğu kişi yıllardır cevabını bilmiyor! Meğer önemi büyük…

Eğer iPhone veya iPad gibi Apple ürünlerinde kullanılan "i" harfinin ne anlama geldiğini merak ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Yıllar boyunca, müşteriler bu harfin neyi temsil edebileceğini tahmin etmeye çalıştı. Ancak bu sorunun cevabını çok az kişi biliyor.