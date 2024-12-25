iPhone’daki ‘i’ harfi ne anlama geliyor: Çoğu kişi yıllardır cevabını bilmiyor! Meğer önemi büyük…
Apple ürünlerinin isminin hemen hemen hepsinde çok uzun yıllardır ‘i’ harfi kullanılıyor. Peki neden ‘i’ diye hiç merak ettiğiniz mi? İşin aslını duyunca sizler de şaşıracaksınız!
Apple, yıllardır teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri. Zaman zaman dünyanın değerli şirketi olan ABD merkezli firma, Nvidia, Microsoft ve Meta gibi şirketlerle kıyasıya rekabet içerisinde.
Öte yandan Apple, her yıl yepyeni ürünlerini piyasaya sürüyor. Örneği iPhone, iPad, iMac gibi birçok ayrı kategoride ürün yer alıyor.
Söz konusu cihazların baş harfi ise yıllardır hiç değişmiyor. Peki Apple neden yıllardır bu ürünlerinde ‘i’ ibaresini kullanıyor. Anlamı eski kurucu Steve Jobs tarafından oldukça büyük. Gelin merak edilen bu soruya bakalım…