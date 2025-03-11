iPhone’lar sil baştan! Kullanıcılar gördüklerine inanamayacak. Apple’dan 12 yıl sonra büyük değişim

Apple tarihindeki en büyük güncelleme şu anda iOS 18. iPhone’lar için yapay zeka Apple Intelligence’ı getiren bu güncelleme, aynı zamanda görsel açıdan da kapsamlı değişikliklerle geldi. Daha fazla widget desteği iPhone’a gelirken, bununla birlikte kullanıcıların ana sayfayı değiştirip renklendirmesine de imkan tanındı.