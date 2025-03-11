iPhone’lar sil baştan! Kullanıcılar gördüklerine inanamayacak. Apple’dan 12 yıl sonra büyük değişim
Apple tarihindeki en büyük güncellemelerden biri yolda. iOS 18’in ardından Apple, iPhone’ları baştan aşağı yenileyecek. iOS 19, tarihin en büyük güncellemesi olacak ve ilk bilgiler geldi.
Apple tarihindeki en büyük güncelleme şu anda iOS 18. iPhone’lar için yapay zeka Apple Intelligence’ı getiren bu güncelleme, aynı zamanda görsel açıdan da kapsamlı değişikliklerle geldi. Daha fazla widget desteği iPhone’a gelirken, bununla birlikte kullanıcıların ana sayfayı değiştirip renklendirmesine de imkan tanındı.
iOS 18’in miadı yavaş yavaş dolarken, gözler iOS 19 güncellemesine çevrildi. iPhone 17 serisiyle gelecek bu güncelleme, Apple tarihindeki en büyük güncelleme olacak. Bu unvan normalde iOS 18’de olsa da, iOS 19 iPhone’ları sil baştan değiştirecek.
Sadece iPhone’da değil. Mac ve iPad’ler de büyük değişime uğrayacak. Peki neler gelecek, Apple neleri değiştirecek?