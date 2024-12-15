iPhone’lara gelen bu güncelleme çileden çıkarıyor: Yüklemeden önce iki kez düşünün!
Apple Intelligence ve birçok yeni özelliği iPhone’lara getiren iOS 18.2 güncellemesi yayınlandı. Isınma ve performans sorunlarıyla gündeme gelen bu güncellemenin pil testleri de yayınlandı.
Apple, iPhone’lar için çok uzun zamandır beklenen yapay zeka Apple Intelligence ve pek çok yeniliği iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone’lara sundu. iPhone 15 Pro ve üzeri modeller için yapay zeka özelliklerini destekleyen güncelleme için ilk pil test sonuçları da paylaşıldı.
Genelde Apple tarafından yayınlanan kapsamlı güncellemeler, cihazlara yüklendiğinde çeşitli sorunlarla gündeme gelebiliyor.
Örneğin iOS 18 ilk çıktığında çok fazla şikayet alınmış, Apple daha sonra bunları tespit ederek sorunları çözmüştü. Şimdi ise iOS 18.2 yayınlandı ve yine çok can sıkan hataları beraberinde getirdi.