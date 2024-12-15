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  4. iPhone’lara gelen bu güncelleme çileden çıkarıyor: Yüklemeden önce iki kez düşünün!

iPhone’lara gelen bu güncelleme çileden çıkarıyor: Yüklemeden önce iki kez düşünün!

Apple Intelligence ve birçok yeni özelliği iPhone’lara getiren iOS 18.2 güncellemesi yayınlandı. Isınma ve performans sorunlarıyla gündeme gelen bu güncellemenin pil testleri de yayınlandı.

iPhone’lara gelen bu güncelleme çileden çıkarıyor: Yüklemeden önce iki kez düşünün! - Sayfa 1

Apple, iPhone’lar için çok uzun zamandır beklenen yapay zeka Apple Intelligence ve pek çok yeniliği iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone’lara sundu. iPhone 15 Pro ve üzeri modeller için yapay zeka özelliklerini destekleyen güncelleme için ilk pil test sonuçları da paylaşıldı.

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iPhone’lara gelen bu güncelleme çileden çıkarıyor: Yüklemeden önce iki kez düşünün! - Sayfa 2

Genelde Apple tarafından yayınlanan kapsamlı güncellemeler, cihazlara yüklendiğinde çeşitli sorunlarla gündeme gelebiliyor. 

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iPhone’lara gelen bu güncelleme çileden çıkarıyor: Yüklemeden önce iki kez düşünün! - Sayfa 3

Örneğin iOS 18 ilk çıktığında çok fazla şikayet alınmış, Apple daha sonra bunları tespit ederek sorunları çözmüştü. Şimdi ise iOS 18.2 yayınlandı ve yine çok can sıkan hataları beraberinde getirdi.

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iPhone’lara gelen bu güncelleme çileden çıkarıyor: Yüklemeden önce iki kez düşünün! - Sayfa 4

Bu hatalardan biri de pil tarafında. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar pil ömründe düşüş yaşandığını belirtirken, sorundan emin olmak isteyen iAppleBytes isimli teknoloji kanlı, birçok modelin pil testlerini gerçekleştirdi ve sonuçlarını paylaştı.

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