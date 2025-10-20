iPhone’un dünyada en pahalı ve en ucuza satıldığı ülkeler: Apple’dan daha çok kâr eden bile var
Amerika’da 1.079 dolarlık fiyata sahip olan iPhone 16 Pro, Türkiye ve diğer ülkelerde bakın ne kadar satılıyor!
Teknolojiye erişmek artık daha kolay. Eskiye kıyasla seçenekler fazla ve her bütçeye göre bir şeyler satın almak mümkün. Ancak bunu lüks veya premium ürünler için söylemek zor.
Nitekim lüks bir otomobilin yanı sıra, amiral gemisi akıllı telefon veya bilgisayara erişmek fiyat açısından oldukça zor. Aslında fiyatlar, üreticilerin ülkelerine göre oldukça makul. Ancak diğer pazarlarda eklenen vergiler ve döviz kuru nedeniyle neredeyse bir telefon, resmi satış fiyatının iki katına kadar çıkabiliyor.
Türkiye’de teknolojiye erişmek, maliyet açısından epey zorlu. Bugün bir iPhone 16 Pro satın almak istediğinizde, cebinizden en az 80 bin TL çıkarmanız gerekiyor. Peki bu durum, diğer ülkelerde nasıl? İşte iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler!