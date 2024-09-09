iPhone'un pil ömrünü 2 kat artıran gizli özellik - iOS tutkunları bile bu tüyoyu bilmiyor
Çoğu kişi bu özelliği bilmiyor. Apple bugüne kadar *Beyaz Noktayı Azalt* isimli gizli özellik hakkında tek bir açıklama bile yapmadı. Oysa ki bu özellik sayesinde iPhone cihazınızın pil ömrü 2 kat daha artıyor
Apple, her sene düzenlediği etkinlikleriyle yeni modellerini tekonoloji tutkunlarına sunmaya devam ediyor. Her yeni modelde daha iyi kamera, daha iyi donanım ve daha iyi performans gösteren cihazları vaat ediyor.
Fakat her yeni modelin bir önceki modeli de eskittiği yadsınamaz bir gerçek. Hele ki iPhone şarjını sürekli takıp çıkarıyor veya yüzde 80'ı bulmadan şarjdan alıyorsanız pil sağlığınız da zamanla azalıyor. Bu da cihazınızın sürekli şarj isteğini doğruyor.
Böyle durumlarda iPhone'un pil ömrünü uzatacak bazı tüyolar bulunuyor. Ancak bu tüyoların çoğu genel geçer ve kısa süre için faydalı. Oysa bu gizli özellik iPhone'un pil ömrünü 2 kat daha artırıyor. Çoğu kişi habersiz. İşte Beyaz Noktayı Azalt özelliğinin detayları:
Shifdelete.net'te paylaşılan içeriğe göre, iPhone 14 Pro kullanan bir kişi, pil ömrünü iki kat arttığını dile getirdi. Erişilebilir ayarları altında “Beyaz Noktayı Azalt” adı verilen bir seçenek, ekran parlaklığını ele alıyor. Beyaz Noktayı Azalt, kullanıcıların iPhone ekranındaki parlak renklerin ve beyazların parlaklığını azaltmalarına olanak tanıyor.