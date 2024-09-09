iPhone'un pil ömrünü 2 kat artıran gizli özellik - iOS tutkunları bile bu tüyoyu bilmiyor

Fakat her yeni modelin bir önceki modeli de eskittiği yadsınamaz bir gerçek. Hele ki iPhone şarjını sürekli takıp çıkarıyor veya yüzde 80'ı bulmadan şarjdan alıyorsanız pil sağlığınız da zamanla azalıyor. Bu da cihazınızın sürekli şarj isteğini doğruyor.