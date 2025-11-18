iPhone’unuzda Wi‑Fi yavaş mı? İnterneti hızlandırmanın 7 püf noktası! Kesin çözüm
iPhone’da zaman zaman internetin yavaşladığını fark etmişsinizdir. Aslında sorun bağlantıda değil de arka planda aktif olan bazı ayarlardan kaynaklanıyor. İşte iPhone’da Wifi hızını artırmanın püf noktaları.
iPhone’larda zaman zaman bağlantı sorunları yaşanabiliyor. Bazı günler mobil veride sorunlar yaşanırken bazı günler ise bu durum Wifi, yani kablosuz ağlarda ortaya çıkabiliyor.
Neyse ki iPhone’da Wifi hızını artırmak mümkün. Yapacağınız birkaç dokunuşla artık bağlantının eskisinden daha iyi olduğunu göreceksiniz. İşte adım adım iPhone internet hızını artırmanın püf noktaları…
ICLOUD AYARLARINI KONTROL EDİN
Apple’ın iCloud Private Relay özelliği çevrimiçi gizliliği artırıyor; ancak hız testlerinin ve bazı bağlantıların davranışını değiştirebilir. Performansın iyileşip iyileşmediğini görmek için özelliği geçici olarak kapatmayı denemeniz öneriliyor. Ancak bu özellik sadece iCloud+ üyeleri için var. Normal kullanıcıysanız bir sonraki aşamaya geçebiliriz.
DÜŞÜK VERİ MODUNU KAPATIN
İkinci adım ise Düşük Veri Modu. Bu ayar, arka plan etkinliğini azaltırken, güncellemeler ile yayınların daha az bant genişliği kullanmasını sağlıyor; bu da bağlantının daha yavaş hissedilmesine neden olabilir. Wifi hızından tam faydalanmak için ağ ayarlarından Düşük Veri Modu’nu kapatabilirsiniz.