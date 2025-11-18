iPhone’unuzda Wi‑Fi yavaş mı? İnterneti hızlandırmanın 7 püf noktası! Kesin çözüm

ICLOUD AYARLARINI KONTROL EDİN



Apple’ın iCloud Private Relay özelliği çevrimiçi gizliliği artırıyor; ancak hız testlerinin ve bazı bağlantıların davranışını değiştirebilir. Performansın iyileşip iyileşmediğini görmek için özelliği geçici olarak kapatmayı denemeniz öneriliyor. Ancak bu özellik sadece iCloud+ üyeleri için var. Normal kullanıcıysanız bir sonraki aşamaya geçebiliriz.