İran nükleer sığınağını tek gecede yok edebilecek ABD bombası. Sadece gizli uçakla fırlatılabiliyor
İran’ın kullanmadığı ve elindeki en büyük güçlerden biri olan nükleer tesis, ABD’nin sahip olduğu “sığınak delici” bombalar ile tek gecede yok edilebilir. İşte herkesin bilmediği gizli bomba hakkında merak edilenler…
İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın İsrail’e misillemeleri devam ederken, ABD’nin devreye girip girmeyeceği merak konusu. Savaşın 5. gününde karşılıklı füzeler atılırken, hava savunma sistemleri de bunları önlemeye çalışıyor.
Öte yandan İran’ın elinde çok güçlü bir koz daha var. Nükleer tesisi bulunan İran, kullanılması yasak olan bu bombayı sığınaklarda saklıyor. İsrail ile devam eden savaşta birçok sosyal medya paylaşımında İran’ın nükleere başvuracağı öne sürülürken, uzmanlar bunun çok zor olduğunu söylüyor. Bir de bunlar dışında ABD’nin gizli bir bombası var.
ABD’nin çok fazla medyaya yansıtmadığı, İran’ın nükleer tesisini tek gecede yok edebilecek potansiyelde bir “sığınak delici” bombası var. İsrail’e yapılacak olası bir ABD desteğinde İran’a karşı bu bombanın kullanılabileceği iddia edilirken, GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) olarak adlandırılan bu bombanın son derece etkili olduğu biliniyor.
13 bin 600 kiloluk bu nükleer olmayan bomba, hassas güdümlü ve İran’ın derin bir dağın içine gömülü Fordo uranyum zenginleştirme tesisi gibi yer altı komplekslerine ulaşma potansiyeline sahip. ABD şu an için İsrail’in bu bombayı kullanmasına izin vermezken, olası bir senaryoda İran’ın en büyük sığınaklarından biri yerle bir olabilir.