İran nükleer sığınağını tek gecede yok edebilecek ABD bombası. Sadece gizli uçakla fırlatılabiliyor

Öte yandan İran’ın elinde çok güçlü bir koz daha var. Nükleer tesisi bulunan İran, kullanılması yasak olan bu bombayı sığınaklarda saklıyor. İsrail ile devam eden savaşta birçok sosyal medya paylaşımında İran’ın nükleere başvuracağı öne sürülürken, uzmanlar bunun çok zor olduğunu söylüyor. Bir de bunlar dışında ABD’nin gizli bir bombası var.