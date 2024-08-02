İşte dünya çapında en çok satan 10 akıllı cep telefonu...
Nisan-Haziran dönemi olan 2024'ün ikinci çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarında genel bir büyüme görüldü. Counterpoint'in yayınladığı raporla dünya çapında en çok satan modeller de belli oldu.
Araştırma şirketi Counterpoint'in raporu, Apple'ın bu yılın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarındaki en büyük oyuncu olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Dünya çapında en çok satan akıllı telefonlar listesinin ilk 10'unda Apple ve Samsung'tan 9 model yer aldı.
İşte 2024'ün 2. çeyreğinde en çok satan 10 akıllı cep telefonu...
1 | 11
10. Samsung Galaxy A05
2 | 11
9. Samsung Galaxy S24 Ultra
3 | 11
8. Redmi 13C 4G
4 | 11