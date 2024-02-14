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  4. İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar...

İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar...

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları değerlendiren kıyaslama sitesi DxOMark, en iyi kamera performansına sahip telefonları sıraladı. Listede, Huawei Mate 60 Pro+ 157 puan alarak zirveye yerleşti. Listenin ikincisi sırasında ise yine aynı markanın ürünü Huawei P60 Pro yer aldı. İşte DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar...

İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar... - Sayfa 1

10- Huawei Mate 50 Pro 

Puan: 149

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İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar... - Sayfa 2

9- Vivo X100 Pro 

Puan: 150

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İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar... - Sayfa 3

8- Oppo Find X6

Puan: 150

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İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar... - Sayfa 4

7- Honor Magic5 Pro 

Puan: 152

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