İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar...
Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları değerlendiren kıyaslama sitesi DxOMark, en iyi kamera performansına sahip telefonları sıraladı. Listede, Huawei Mate 60 Pro+ 157 puan alarak zirveye yerleşti. Listenin ikincisi sırasında ise yine aynı markanın ürünü Huawei P60 Pro yer aldı. İşte DxOMark verilerine göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar...
10- Huawei Mate 50 Pro
Puan: 149
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9- Vivo X100 Pro
Puan: 150
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8- Oppo Find X6
Puan: 150
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7- Honor Magic5 Pro
Puan: 152
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