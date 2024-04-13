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  4. KAAN savaş uçağında kullanılacak: İlk testleri F-16'da yapılıyor

KAAN savaş uçağında kullanılacak: İlk testleri F-16'da yapılıyor

ASELSAN tarafından geliştirilen TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi'nin (HMDS) F-16 platformunda uçuş testleri başladı. TULGAR, KAAN savaş uçağında kullanılacak.

KAAN savaş uçağında kullanılacak: İlk testleri F-16'da yapılıyor - Sayfa 1

Milli ve yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi’nin, uçuşlu testleri başladı. Milli savaş uçağı KAAN için geliştirilen TULGAR’ın testlerine, bir süre daha F-16 platformunda devam edilecek.

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KAAN savaş uçağında kullanılacak: İlk testleri F-16'da yapılıyor - Sayfa 2

Kaska Monteli Gösterge Sistemi (HMDS), askeri havacılıkta pilotların kasklarına entegre edilmiş bir gösterge sistemi olarak biliniyor.

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KAAN savaş uçağında kullanılacak: İlk testleri F-16'da yapılıyor - Sayfa 3

Bu sistem, pilotun uçuş sırasında ihtiyaç duyduğu bilgileri doğrudan kaskın vizörüne yansıtarak durumsal farkındalığını arttırıyor ve uçuş performansını iyileştiriyor.

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KAAN savaş uçağında kullanılacak: İlk testleri F-16'da yapılıyor - Sayfa 4

Müşterek Taarruz Uçağı F-35 Lightning II’de, ABD-İsrail üretimi bir HMDS kullanılıyor. Bahsi geçen CEVS (Collins Elbit Vision Systems) F-35 GEN III HMDS’nin birim fiyatının, 400 bin doların üzerinde olduğu biliniyor.

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