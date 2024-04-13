KAAN savaş uçağında kullanılacak: İlk testleri F-16'da yapılıyor
ASELSAN tarafından geliştirilen TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi'nin (HMDS) F-16 platformunda uçuş testleri başladı. TULGAR, KAAN savaş uçağında kullanılacak.
Milli ve yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi’nin, uçuşlu testleri başladı. Milli savaş uçağı KAAN için geliştirilen TULGAR’ın testlerine, bir süre daha F-16 platformunda devam edilecek.
Kaska Monteli Gösterge Sistemi (HMDS), askeri havacılıkta pilotların kasklarına entegre edilmiş bir gösterge sistemi olarak biliniyor.
Bu sistem, pilotun uçuş sırasında ihtiyaç duyduğu bilgileri doğrudan kaskın vizörüne yansıtarak durumsal farkındalığını arttırıyor ve uçuş performansını iyileştiriyor.
Müşterek Taarruz Uçağı F-35 Lightning II’de, ABD-İsrail üretimi bir HMDS kullanılıyor. Bahsi geçen CEVS (Collins Elbit Vision Systems) F-35 GEN III HMDS’nin birim fiyatının, 400 bin doların üzerinde olduğu biliniyor.